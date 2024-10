Χάκαραν σκούπες-ρομπότ: Ο συσκευές κυνηγούσαν κατοικίδια και εξέπεμπαν ρατσιστικά σχόλια

Οι χάκερς στην Αμερική ξεπέρασαν τα όρια της φαντασίας, «εισβάλλοντας» σε σπίτια πολιτών, αυτή τη φορά, μέσα από τις ηλεκτρικές σκούπες-ρομπότ.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλές καταγγελίες για ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ που παραβιάστηκαν εξ αποστάσεως, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν τα ηχεία της συσκευής, μέχρι και για να μεταδώσουν ρατσιστικές προσβολές προς τους ιδιοκτήτες.

