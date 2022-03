Η Warner Bros απέσυρε την κυκλοφορία της ταινίας «The Batman» στην Ρωσία ρωσικό έδαφος, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Ανάλογη κίνηση έκανε και η Disney, η οποία σταμάτησε τις κυκλοφορίες ταινιών της στη χώρα.

«Υπό το φως της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία, η WarnerMedia διακόπτει την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους The Batman στη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος της WarnerMedia.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται. Ελπίζουμε σε μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση αυτής της τραγωδίας».

Η ταινία «The Batman», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου στη Ρωσία ως μέρος της παγκόσμιας προβολής της.

Άλλες ταινίες της Warner Bros που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στη Ρωσία περιλαμβάνουν το Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (14 Απριλίου) και η ταινία κινουμένων σχεδίων DC League of Super-Pets (19 Μαΐου).

Η Ρωσία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκόσμιες αγορές του κινηματογράφου και είναι επικερδής περιοχή για τις κυκλοφορίες ταινιών του Χόλιγουντ, με το Spider-Man: No Way Home της Sony να έχει κερδίσει περισσότερα από 44,5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα από την κυκλοφορία της τον Δεκέμβριο.

Η απόφαση για το αν θα συνεχιστεί η κυκλοφορία ταινιών στη Ρωσία πυροδότησε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών στον Χόλιγουντ όλο το Σαββατοκύριακο.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Disney έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ που ανακοίνωσε ότι σταματά την κυκλοφορία ταινιών της στη Ρωσία.

«Δεδομένης της απρόκλητης εισβολής στην Ουκρανία και της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης, διακόπτουμε την κυκλοφορία των κινηματογραφικών ταινιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης ταινίας Turning Red από την Pixar», δήλωσε εκπρόσωπος της Walt Disney Co.

«Θα λάβουμε μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση την εξελισσόμενη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, δεδομένης της κλίμακας της αναδυόμενης προσφυγικής κρίσης, εργαζόμαστε με ΜΚΟ για την παροχή επείγουσας βοήθειας και άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες» ανέφερε.

Το Turning Red της Disney και της Pixar είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στην Ρωσία στις 10 Μαρτίου.

Παράλληλα, και η Motion Picture Association, ο σημαντικότερος βραχίονας του Netflix εξέδωσε ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με την ρωσική εισβολή.

«Η Ένωση Κινηματογράφου στέκεται στο πλευρό της διεθνούς κοινότητας για την υποστήριξη του κράτους δικαίου και την καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

»Εκ μέρους των εταιρειών-μελών μας, που ηγούνται της βιομηχανίας ταινιών, τηλεόρασης και ροής, εκφράζουμε την ισχυρότερη υποστήριξή μας στην δημιουργική κοινότητα της Ουκρανίας, που όπως όλοι οι άνθρωποι, αξίζει να ζουν και να εργάζονται. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, συνεργαζόμενοι στενά με τα μέλη και τους συνεργάτες μας σε όλο τον παγκόσμιο δημιουργικό τομέα».

Η Sony ακολούθησε με δική της ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα κυκλοφορήσει στη Ρωσία τον επόμενο μήνα το Morbius του Jared Leto, το οποίο είναι μέρος της Sony που βασίζεται σε χαρακτήρες από τον μύθο του Spider-Man και επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία και της συνακόλουθης αβεβαιότητας και ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται σε αυτήν την περιοχή, θα σταματήσουμε τις προγραμματισμένες μας κινηματογραφικές κυκλοφορίες στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης κυκλοφορίας του Morbius», δήλωσε εκπρόσωπος της Sony Pictures Entertainment.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους, όσοι έχουν επηρεαστεί και ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση θα επιλυθεί γρήγορα».

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter