Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ καταδίκασε τη βιομηχανία της μόδας για την «τεράστια» συμβολή της στην κλιματική αλλαγή, σε συνέντευξή της στη σκανδιναβική Vogue.

Λέει ότι οι οίκοι μόδας πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους.

Σε ανάρτησή της κατηγόρησε ορισμένες εταιρείες ότι οι διαφημίσεις τους, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνουν τα ρούχα τους να φαίνονται βιώσιμα.

Στη συνέντευξη, νεαρή ακτιβίστρια είπε ότι αγόρασε τελευταία φορά ένα νέο ρούχο πριν από τρία χρόνια και αυτό ήταν «μεταχειρισμένο».

«Απλώς δανείζομαι πράγματα από ανθρώπους που γνωρίζω», είπε η Τούνμπεργκ.

Την Κυριακή ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του εξωφύλλου της Vogue Scandinavia, η οποία τη δείχνει να φοράει ένα υπερμεγέθες παλτό ενώ χαϊδεύει ένα άλογο σε ένα δάσος.

Στην ανάρτησή της η Τούνμπεργκ - μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες στον κόσμο για το κλίμα - επέκρινε τη «γρήγορη μόδα που πολλοί αντιμετωπίζουν ως αναλώσιμη».

Ο όρος «γρήγορη μόδα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ταχεία, χαμηλού κόστους παραγωγή ρούχων για τη ζήτηση των εποχικών τάσεων.

Κάνοντας έκκληση για αλλαγή αυτού του συστήματος η Τούνμπεργκ είπε ότι η μόδα δεν μπορεί να παραχθεί και να καταναλωθεί μαζικά «με βιώσιμο τρόπο έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα ο κόσμος».

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι η βιομηχανία της μόδας θεωρείται ευρέως «ως η δεύτερη πιο ρυπογόνος βιομηχανία στον κόσμο» με ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% των λυμάτων παγκοσμίως.

Περίπου 93 δισ. κυβικά μέτρα νερού - αρκετά για να επιβιώσουν πέντε εκατομμύρια άνθρωποι - χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία της μόδας κάθε χρόνο.

Όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για περίπου το 8% του συνόλου παγκοσμίως. Αυτό είναι ποσοστό μεγαλύτερο από όλες τις διεθνείς πτήσεις και τα πλοία μαζί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Απαντώντας σε αυτά, οι οίκοι μόδας έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν δράση για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ωστόσο, περιβαλλοντολόγοι και ακτιβιστές, όπως η Τούνμπεργκ ισχυρίζονται ότι πολλές από αυτές τις εταιρείας στη βιομηχανία της μόδας προωθούν λύσεις, οι οποίες μόνο φαίνεται να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, χωρίς να το κάνουν επί της ουσίας.

Αυτές οι εταιρείες κατηγορούνται συχνά για την τακτική του «grreenwash» μια μορφή μάρκετινγκ που έχει σχεδιαστεί για να παραπλανά τους καταναλωτές σχετικά με τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci