Γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη πετούν πάνοπλα πάνω από τον πολωνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορία.

«Προστατεύουμε τον ουρανό πάνω από την Πολωνία» ανέφερε η γερμανική αεροπορία σε ανάρτησή της στο Twitter, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος του στρατού, δήλωσε στο Reuters ότι μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter ξεκίνησαν πτήσεις από την Γερμανία στην Πολωνία, μία χώρα που υπέφερε από την σφοδρή εισβολή των Ναζί κατά τον περασμένο αιώνα.

Η Γερμανία, επίσης, ανεφοδιάζει συμμαχικά αεροσκάφη πάνω από τη Ρουμανία από το δεξαμενόπλοιο A400M και υποστηρίζει μια πολυεθνική αποστολή ανεφοδιασμού πάνω από την Πολωνία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Παράλληλα έχει αναπτύξει έξι Eurofighters στη Ρουμανία όπου εκτελούν ένοπλες αεροπορικές περιπολίες για το ΝΑΤΟ.

Χθες, η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη τύπου Tornado, πολεμικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Take-Off from an air base in 🇩🇪Allied Task for #TeamLuftwaffe: Safeguarding the skies over 🇵🇱✈️#WeAreNATO#StrongerTogether@NATO@NATO_AIRCOM@SHAPE_NATO@GermanyNATO@Poland_MOD pic.twitter.com/XZonjhcQg3