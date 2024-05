Γερμανία: Ουκρανός πέταξε drone με ρωσική σημαία πάνω από τη Bundestag

Drone με τη σημαία της Ρωσίας πέταξε πάνω από το κτήριο του Ομοσπονδιακού γερμανικού κοινοβουλίου ένας Ουκρανός.

Ο ιδιοκτήτης του και φανατικός υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Tagesspiegel, Bild και Maerkischer Allgemeine, o 41χρονος Ιβάν Τ., έστειλε το drone με τη ρωσική σημαία την 9η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων επί της ναζιστικής Γερμανίας, βιντεοσκοπούσε μάλιστα τον εαυτό του καθώς γελούσε και συνομιλούσε με περαστικούς, κάποιοι εκ των οποίων παρατηρούσαν ότι πρόκειται για «προκλητική» ενέργεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Bundestag, οι οποίοι κατέσχεσαν το drone, ρωσικές σημαίες και κορδέλες του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο ίδιος, ο οποίος κατάγεται από την Οδησσό και έφθασε στην Γερμανία το καλοκαίρι του 2022, έχει στόχο να καταδείξει ότι υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί οι οποίοι βλέπουν τους εαυτούς τους ως μέρος του «μεγάλου ρωσικού έθνους» και υποστηρίζουν τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τον Μάιο του 2023 καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή, για φθορά ξένης περιουσίας, προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας και υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Είχε ζωγραφίσει το σύμβολο «Ζ» στους τοίχους του κρατιδιακού κοινοβουλίου του Βρανδεμβούργου, ενώ είχε τοποθετήσει την ρωσική σημαία στην οροφή του κτηρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, έκοψε από αφίσα το πρόσωπο Ουκρανής μητέρας που εικονιζόταν και το αντικατέστησε με την φράση «Η Ουκρανία δεν υπάρχει».

Όταν συνελήφθη δήλωσε ότι γνώριζε την σχετική απαγόρευση, «αλλά υπάρχουν πράξεις για τις οποίες πρέπει κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη».

Τα βίντεο που δημιουργεί προκαλούν ενθουσιασμό σε χρήστες των social media στη Ρωσία. Ιδίως η εικόνα της ρωσικής σημαίας πάνω από το γερμανικό κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού παραπέμπει στην έγερση της σημαίας της Σοβιετικής Ένωσης στο Ράιχσταγκ από τον Κόκκινο Στρατό μετά την κατάληψη του Βερολίνου.

Οι πτήσεις drones πάνω από ομοσπονδιακά κυβερνητικά κτήρια απαγορεύονται. Η ζώνη περιορισμού πτήσεων γύρω από το κοινοβούλιο εκτείνεται σε ακτίνα 5,6 χιλιομέτρων.

