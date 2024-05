Γερμανία: Το ντονέρ εκτοξεύτηκε στα 10 ευρώ και οι αντιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν την ψήφο στις ευρωεκλογές

Το αυξανόμενο κόστος των ντονέρ στη Γερμανία έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες εκκλήσεις για ένα πρόγραμμα κρατικής επιδότησης προκειμένου να διατηρηθεί προσιτό το αγαπημένο street food.

Η τιμή του ντονέρ ως ένα πιάτο που έχει χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός και ένα από τα αγαπημένα της Γερμανίας, έχει εξελιχθεί ως ένα καίριο πολιτικό ζήτημα που αναφέρεται συχνά στις συζητήσεις των πολιτικών με τους ψηφοφόρους.

Ο καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, δέχεται τόσες πολλές ερωτήσεις για την τιμή των ντονέρ κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του, που η κυβέρνησή έκανε ακόμα και ανάρτηση στα social media για να εξηγήσει ότι οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται στην αύξηση των μισθών αλλά και του ενεργειακού κόστους. «Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι όπου κι αν πάω, κυρίως οι νέοι με ρωτούν αν πρέπει να υπάρξει πλαφόν στην τιμή του ντονέρ», είπε ο Όλαφ Σόλτς.

Το γερμανικό αριστερό κόμμα Die Linke είναι το τελευταίο που αναφέρθηκε στο ζήτημα, ζητώντας, σε μια πρόταση που θέλει να παρουσιάσει στο κοινοβούλιο, την εισαγωγή ανώτατου ορίου τιμής -Dönerpreisbremse - στο ντονέρ, παρόμοιο με αυτό που εισήχθη σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας για τον έλεγχο της τιμής των ενοικίων. Σύμφωνα με το κόμμα της αριστεράς, το ντονέρ έχει φτάσει να κοστίζει 10 ευρώ σε ορισμένες πόλεις την ώρα που πριν δύο χρόνια η τιμή του ήταν στα 4 ευρώ.

Το Die Linke προτείνει η μέγιστη τιμή του πιάτου να είναι στα 4,90 ευρώ και 2,90 ευρώ για τους νέους, ειδικά εκείνους με χαμηλότερο εισόδημα, για τους οποίους υποστηρίζει ότι το πιάτο είναι βασικό συστατικό της διατροφής τους. Ακόμα, το κόμμα προτείνει κάθε νοικοκυριό να λαμβάνει ημερήσια κουπόνια για ντονέρ.

Οι πωλήσεις ντονέρ, του πιάτου που γνώρισε η Γερμανία μέσα από τους Τούρκους μετανάστες, υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στη Γερμανία.

Με βάση τα εκτιμώμενα 1,3 δισεκατομμύρια ντονέρ που καταναλώνονται στη χώρα κάθε χρόνο – 400.000 την ημέρα μόνο στο Βερολίνο – ένα τέτοιο πρόγραμμα επιδότησης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Die Linke θα κόστιζε 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Χάνα Στάινμουλερ, βουλευτής των Πρασίνων, ένα κόμμα που συνήθως εκφράζεται υπέρ της χορτοφαγίας, αναφέρθηκε στο θέμα στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτή τη χρονιά. «Για τους νέους αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο το πού θα μετακομίσουν όταν φύγουν από το σπίτι. Ξέρω ότι δεν είναι καθημερινό θέμα για πολλούς ανθρώπους εδώ», είπε στους συναδέλφους της βουλευτές, «και ότι είναι επίσης κάτι που μπορεί να γελοιοποιηθεί, αλλά νομίζω ότι ως εκπρόσωποι των ψηφοφόρων είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε αυτές τις διαφορετικές προοπτικές».

Μεταξύ των απαντήσεων που έλαβε ο Γερμανός καγκελάριος στα social media, ορισμένοι νέοι ζήτησαν την επιστροφή της Άνγκελα Μέρκελ, υποστηρίζοντας ότι ως καγκελάριος, η προκάτοχος του Σολτς «είχε υπό έλεγχο το ντονέρ».

Ο Ντενίζ, πωλητής ντονέρ κοντά στο σταθμό Friedrichstrasse του Βερολίνου, όπου η τιμή έχει αυξηθεί από τα 3,90 ευρώ στα 7 ευρώ σε μόλις δύο χρόνια, είπε ότι δεν μπορεί να δει πώς θα πέσει η τιμή σύντομα. «Έχουμε αναγκαστεί να αυξήσουμε την τιμή, λόγω των αυξημένων τιμών των ενοικίων, της ενέργειας και των τροφίμων», είπε.

