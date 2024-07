Γάζα: Γιατί ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απόσυρση της τεχνητής προβλήτας των 230 εκατ. δολαρίων

H αμερικανική CENTCOM ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της αποστολής της τεχνητής προβλήτας σε ακτή της Λωρίδας της Γάζας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί τον επίλογο μίας προβληματικής προσπάθειας για την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίες προορίζονταν για τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός των ΗΠΑ την εγκατέστησε δύο μήνες πριν και έκτοτε η πλωτή υποδομή απασχόλησε περισσότερο εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσίαζε.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ παρουσίαζαν την εγκατάστασή της, ως πηγή ελπίδας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας που λιμοκτονούν. Παρότι κόστισε περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια, το τεχνητό λιμάνι αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτο στις άσχημες καιρικές συνθήκες και αποσπάστηκε από την ακτή αρκετές φορές.

Υπέστη ζημιές και χρειάστηκε να ρυμουλκηθεί επανειλημμένα στο ισραηλινό λιμάνι Ασντότ για επισκευές. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, έλαβε την απόφαση για την κατασκευή αυτού του τεχνητού λιμανιού στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που είχε επιβάλει ο ισραηλινός στρατός στις δια ξηράς παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

