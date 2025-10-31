ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Τέσσερις έφηβοι ομολόγησαν ότι σκότωσαν μια αγελάδα και το μικρό της - Ανέβασαν και βίντεο στα social

Τι δείχνουν τα βίντεο - «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου» φώναζαν στο μικρό μοσχάρι οι έφηβοι που αφέθηκαν ελεύθεροι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τέσσερις έφηβοι στη Γαλλία ομολόγησαν πως σκότωσαν μια αγελάδα και το μικρό της, το περασμένο καλοκαίρι.

Οι τέσσερις έφηβοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα, δημοσίευσαν και βίντεο των αποτρόπαιων πράξεών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως έχει ξεκινήσει έρευνα για «πράξεις σκληρότητας και σοβαρής κακοποίησης που οδήγησαν στον θάνατο της αγελάδας», ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση την Τετάρτη, ενώ ένας τέταρτος, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε τους φίλους του, συνελήφθη την Πέμπτη.

Οι νεαροί είναι ηλικίας 15 και 16 ετών και ομολόγησαν το έγκλημα, αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Γαλλία: Τι δείχνουν τα βίντεο - «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου»

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιούλιο δείχνουν τους εφήβους «πιτσιλισμένους με αίμα» και μια «αγελάδα στο έδαφος με μια λίμνη αίματος, να αποκεφαλίζεται» τόνισαν οι αρχές.

Καθώς το «νεαρό μοσχάρι κάνει κύκλους», οι νεαροί φωνάζουν στο μικρό μοσχάρι: «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου» πριν πυροβολήσουν.

Τα βίντεο «αφαιρέθηκαν γρήγορα» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το άτομο που είχε την αγελάδα, δεν έχει ταυτοποιηθεί, πρόσθεσαν οι αρχές, συμπληρώνοντας ότι συνεχίζεται η έρευνα «για να προσδιοριστεί ο ρόλος όλων».

Με πληροφορίες από AFP, La Provence και La Depeche

 
 
 
