Γαλλία: Ταυτοποιήθηκε ο δραπέτης - Το βίντεο από την αιματηρή απόδραση

Ταυτοποιήθηκε ο κρατούμενος που δραπέτευσε σήμερα στην Νορμανδία της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του με βαν της φυλακής.

Ο κρατούμενος ο οποίος κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια των συνεργών του που έστησαν ενέδρα στο βαν της φυλακής, σύμφωνα με την Γαλλίδα εισαγγελέα του Λορέ Μπεκουά, είναι ο Μοχάμεντ Αμρά γεννημένος το 1994.

Ο 30χρονος δραπέτης την περασμένη εβδομάδα είχε καταδικαστεί για ληστεία ενώ κατηγορήθηκε επίσης και για μια υπόθεση απαγωγής που οδήγησε σε θάνατο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις γαλλικές δικαστικές αρχές, ο κρατούμενος είχε κριθεί ένοχος για κλοπή και εξέτιε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, αλλά αντιμετώπιζε επίσης νέες κατηγορίες που συνδέονταν με απαγωγή και μια δολοφονία που σχετιζόταν με ναρκωτικά στη Μασσαλία.

Δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν, δε, ότι θεωρείται βαρόνος ναρκωτικών, ενώ η γαλλική εφημερίδα Le Figaro λέει ότι έχει το παρατσούκλι «La Mouche», που σημαίνει «μύγα».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, το οποίο τράβηξε επιβάτης ενός λεωφορείου που ήταν στα διόδια, φαίνονται δύο μαυροντυμένα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να κατευθύνονται προς το λευκό βαν της φυλακής κρατώντας αυτόματα όπλα.

