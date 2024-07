Γαλλία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Βασιλείας-Μυλούζης έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα

Έπειτα από το χάος που έχει δημιουργηθεί στην Γαλλία εξαιτίας του σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο νέα προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρχές.

Το γαλλοελβετικό αεροδρόμιο Βασιλείας-Μυλούζης εκκενώθηκε σήμερα το πρωί ύστερα από προειδοποίηση για βόμβα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Πρόκειται για προειδοποίηση για βόμβα», διευκρίνισαν οι αρχές του διαμερίσματος Άνω Ρήνου, διευκρινίζοντας ότι «θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία», η οποία προβλέπει την αποστολή πυροτεχνουργών.

Στον αερολιμένα έφτασε ομάδα εντοπισμού εκρηκτικών μηχανισμών και σκύλοι για να ερευνήσουν τον χώρο.

Due to a bomb alert, the terminal had to be evacuated and is currently closed. Flight operations have been temporarily suspended. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. Update follows…