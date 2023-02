Φλόριντα: Η στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης του αλιγάτορα στην 85χρονη

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο από την επίθεση αλιγάτορα που κόστισε τη ζωή μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Φλόριντα, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο της.

Ο αλιγάτορας είχε βάλει στο στόχαστρο τον σκύλο, ο οποίος επέζησε της επίθεσης, αλλά η κατάστασή του δεν είναι γνωστή. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια κοινότητα συνταξιούχων 113 χιλιόμετρα βόρεια του West Palm beach.

Η 85χρονη Γκλόρια Σέρτζ δέχτηκε την επίθεση το απόγευμα της Δευτέρας δίπλα σε ένα κανάλι κοντά στο Fort Pierce στην ακτή της Φλόριντα. Μια ομάδα ειδικών από την Επιτροπή Προστασίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FFWCC) εντόπισαν αργότερα τον αλιγάτορα πριν απομακρυνθεί.

Στο βίντεο φαίνεται η άτυχη ηλικιωμένη να έχει βγάλει βόλτα το σκυλάκι της δίπλα σε μια λίμνη. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο αλιγάτορας, χωρίς να τον αντιληφθεί, και ορμάει να αρπάξει το σκυλί. Σύμφωνα με το FFWCC, 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις μεταξύ 1948 και 2021, ενώ συνολικά 442 τραυματίστηκαν από δαγκώματα αλιγάτορα.

Δείτε το βίντεο:

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα και τα δραματικά τηλεφωνήματα στην αστυνομία από μια μάρτυρα του συμβάντος:

«Θεέ μου, ο αλιγάτορας την έπιασε. Ένας αλιγάτορας άρπαξε μια γυναίκα», ανέφερε η η 77χρονη Κάρολ.

«Πόσο μεγάλος είναι;» ακούγεται να ρωτάει η αστυνομικός που απάντησε στο τηλεφώνημα.

«Είναι τεράστιος, δεν έχω κάτι να την φτάσω» απαντά η έντρομη γειτόνισσα της 85χρονης που είδε με τα μάτια της την επίθεση.

Περιγράφοντας το περιστατικό η μάρτυρας λέει «ο αλιγάτορας άρπαξε το σκυλί και πήρε μαζί του τη γυναίκα».

«Είναι ζωντανή;» ρωτά ξανά ο αστυνομικός με τη φίλη της ηλικιωμένης να λέει «ναι είναι ζωντανή, την πήρε μαζί του».

«Θυμάμαι ότι ανέβηκε στην επιφάνεια και έπαιρνε ανάσες. Της είπα να κολυμπήσει προς ένα θαλάσσιο ποδήλατο και μου απάντησε: δεν μπορώ, ο αλιγάτορας με κρατάει», αφηγήθηκε η γειτόνισσα, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPBF.

Ο αλιγάτορας μήκους 3 μέτρων και 300 κιλών βάρους, εντοπίστηκε από ένα ελικόπτερο της τοπικής αστυνομίας, αιχμαλωτίστηκε και στη συνέχεια του έγινε ευθανασία.

