Φιντάν για ελληνοτουρκικά: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης είναι πρόθυμοι για λύσεις αλλά υπάρχει ο Δένδιας

Επίθεση κατά του υπουργού Εθνικής Άμυας, Νίκου Δένδια, ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Hürriyet, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Λίγο πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, ο Φιντάν παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο, όπου αναφέρθηκε τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον Φιντάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι πρόθυμοι για την επίλυση προβλημάτων. Ο Νίκος Δένδιας όμως όχι, σύμφωνα με το σχόλιό του, όταν ο διευθυντής της εφημερίδας Hürriyet, Αχμέτ Χακάν, ανέφερε το όνομα του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Χακάν Φιντάν: Όσα είπε για Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια

Αναλυτικά ο διάλογος του Χακάν Φιντάν με τον διευθυντή της εφημερίδας Hürriyet, Αχμέτ Χακάν:

Φιντάν: Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα, αλλά...

Χακάν: Λέτε ότι έχουν την ικανότητα.

Φιντάν: Εχουν αυτή την ικανότητα, έχουν και την πρόθεση. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Αλλά το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό …

Χακάν: Για παράδειγμα, υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας.

Φιντάν: Υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτόν, οπότε αυτό το πολιτικό περιβάλλον και ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική. Δηλαδή, οι ηγέτες που έρχονται βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και του πολιτικού κόστους.

Χακάν: Αλλά ηγεσία σημαίνει να πληρώνεις αυτό το τίμημα και να παίρνεις θέση.

Φιντάν: Σίγουρα το απαιτεί. Και εμείς, ως κυβερνώντες κάθε γενιάς, αυτό που στην πραγματικότητα θα κάνουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά του επόμενου ηγέτη που θα δώσει αυτή την απάντηση λίγο πιο εύκολη με πιο δημιουργικό, πιο θετικό, πιο προοδευτικό έργο.

Χακάν: Δημιουργικές λύσεις… πάντα με βάση αυτό.

Φιντάν: Σαφώς, σαφώς, εμείς τους έχουμε παρουσιάσει πολύ δημιουργικές λύσεις για το θέμα αυτό και μιλάμε μαζί τους στις άτυπες συνόδους, αυτό στην πραγματικότητα είναι και κάτι που αναδεικνύει μια δήλωση προθέσεων.