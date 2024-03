Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές κατέστρεψαν το πορτρέτο του Τζέιμς Μπάλφουρ στο Κέιμπριτζ

Μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα έσκισε και έβαψε με σπρέι ένα πορτρέτο του Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, ηλικίας ενός αιώνα, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Ο ζωγράφος Φίλιπ ντι Λάσλο φιλοτέχνησε το πορτρέτο του Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, του Βρετανού αξιωματούχου, του οποίου η υπόσχεση υποστήριξης το 1917 για «την ίδρυση στην Παλαιστίνη μιας εθνικής εστίας για τον εβραϊκό λαό» βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση του Ισραήλ τρεις δεκαετίες αργότερα.

Η ομάδα, Palestine Action, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η καταστροφή του πορτραίτου στο Trinity College του Cambridge είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή «στην αιματοχυσία του παλαιστινιακού λαού από την έκδοση της Διακήρυξης Μπάλφουρ», ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας σύγκρουσης στη Γάζα.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.



Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG