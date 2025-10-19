Facelift στα 28: Γιατί οι νέοι στρέφονται στις πλαστικές επεμβάσεις;

Αν ψάξει κανείς λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δει πολλές γυναίκες και άνδρες στα 20 με 30 τους να μιλούν για διάφορους τύπους facelift: το «mini», το «ponytail» και το «deep plane».

Παλαιότερα, οι επεμβάσεις αυτές θεωρούνταν συνήθεια της ελίτ κάθε κοινωνίας. Τώρα όμως, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν λίφτινγκ, αναζητώντας πιο σμιλεμένα χαρακτηριστικά και ένα «τέλειο» πρόσωπο.

Πολλοί μοιράζονται στα social media φωτογραφίες πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης - ακόμη κι όταν αυτή είναι επώδυνη και γεμάτη μελανιές. Δεν είναι πλέον κάτι που γίνεται στα κρυφά.

Από την ανασφάλεια στην επέμβαση

Το facelift κάποτε θεωρούνταν η τελευταία λύση για όσους ήθελαν να δείχνουν νεότεροι.

Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Η Emily, μια 28χρονη επιχειρηματίας από το Τορόντο, λέει ότι έκανε facelift γιατί ήθελε ένα «snatched» πρόσωπο - δηλαδή πιο σφιχτό, με έντονα ζυγωματικά, λεπτή γνάθο και τεντωμένα μάτια.

Έκανε την επέμβαση στην Τουρκία, μαζί με άλλες πέντε επεμβάσεις (όπως ρινοπλαστική και ανόρθωση χειλιών). Όπως περιγράφει, ο χειρουργός έβαλε το αγαπημένο της τραγούδι πριν την αναισθησία - και όταν ξύπνησε, είχε ένα νέο πρόσωπο.

Facebook Twitter Η Emily μέσα από το νοσοκομείο, μετά την επέμβαση/Φωτογραφία: @hotgirlenhancements

Η ανάρρωση ήταν δύσκολη. Ο πόνος και οι μελανιές κράτησαν εβδομάδες, ενώ χρειάστηκαν έξι μήνες για να επανέλθει η αίσθηση στα μάγουλά της.

Αν θα το ξαναέκανε; Διστάζει.

«Άλλαξα τον τρόπο ζωής μου, προσέχω την υγεία μου, κοιμάμαι, πίνω λιγότερο. Αν ήξερα αυτά που ξέρω τώρα, ίσως να μην το έκανα - αλλά νιώθω πως είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.»

Τα στατιστικά δείχνουν αύξηση

Σύμφωνα με την Βρετανική Ένωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS), τα facelifts αυξήθηκαν κατά 8% τον τελευταίο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ανά ηλικία, οι γιατροί λένε ότι βλέπουν όλο και νεότερους πελάτες.

Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ, όπου περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας 45 - 60 (η λεγόμενη «Γενιά Χ») επιλέγουν το λίφτινγκ.

Η πρόεδρος της BAAPS, Nora Nugent, εξηγεί ότι η αύξηση οφείλεται και στα νέα φάρμακα για απώλεια βάρους. Η γρήγορη απώλεια κιλών αφήνει χαλαρό το δέρμα και πολλοί στρέφονται στο λίφτινγκ για να το διορθώσουν.

Προσθέτει ότι οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί σημαντικά και πλέον αποφεύγεται το «τεντωμένο» αποτέλεσμα που βλέπαμε παλιά.

Παρόλα αυτά, τονίζει πως πρόκειται για σοβαρή επέμβαση που πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους γιατρούς σε πιστοποιημένα κέντρα.

Πώς γίνεται σήμερα ένα facelift

Ο πλαστικός χειρουργός Simon Lee από το Μπρίστολ δείχνει ένα βίντεο όπου η ασθενής είναι ξύπνια καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Με τη βοήθεια τοπικής αναισθησίας, ο γιατρός κάνει μικρές τομές, πηγαίνει κάτω από το δέρμα και αναδιαμορφώνει τους ιστούς και τους μύες του προσώπου.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Όταν τελειώνει, η ασθενής χαμογελά με ανακούφιση.

Ο Lee λέει ότι σήμερα το λίφτινγκ μπορεί να γίνει πιο εύκολα, χωρίς γενική αναισθησία και χωρίς νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Το θεωρεί «συναρπαστική εποχή» για την αισθητική ιατρική, καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνικές που στοχεύουν το άνω μέρος του προσώπου, όπου αρχίζει η γήρανση.

Ωστόσο, επιμένει: το λίφτινγκ δεν είναι κατάλληλο για νέους - συνήθως γίνεται μετά τα 40.

Οι κίνδυνοι και το κόστος

Όπως κάθε χειρουργείο, έτσι και το facelift έχει κινδύνους: αιματώματα (συσσώρευση αίματος κάτω από το δέρμα), μολύνσεις, τραυματισμούς νεύρων, απώλεια μαλλιών ή ακόμη και νέκρωση ιστών.

Το κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνεται από £15.000 έως £45.000, αλλά σε κάποιες κλινικές φτάνει και μόλις £5.000.

Η Julia Gilando, 34 ετών, έκανε λίφτινγκ στην Τουρκία για να διορθώσει μια ασυμμετρία στο πρόσωπό της. Παρά τις προειδοποιήσεις για κινδύνους, πλήρωσε μόλις $8.000 (£6.000).

Facebook Twitter Η Julia Gilando πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση

Λέει ότι η εμπειρία ήταν πολύ δύσκολη: ήταν μόνη, δεν μιλούσε τη γλώσσα και ένιωθε έντονο φόβο. Μετά την επέμβαση ήταν τόσο πρησμένη που δεν μπορούσε να δει. «Ήταν μια συναισθηματική δοκιμασία — με πολλές στιγμές αμφιβολίας», λέει.

Facelift: Η ψυχολογία πίσω από το φαινόμενο

Η Δρ. Kirsty Garbett, ειδική στην εικόνα σώματος στο Πανεπιστήμιο West of England, λέει ότι η σημερινή κοινωνία ασκεί τεράστια πίεση στην εμφάνιση, ειδικά στο πρόσωπο.

«Βλέπουμε συνεχώς τον εαυτό μας σε βίντεο, φωτογραφίες και social media, και είναι πολύ εύκολο να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους», εξηγεί.

«Όμως αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντα αληθινό - τα φίλτρα και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα.»

Αν και είναι θετικό ότι οι διασημότητες μιλούν ανοιχτά για τις επεμβάσεις τους, αυτό κάνει τις αισθητικές πράξεις να φαίνονται «απολύτως φυσιολογικές», κάτι που, όπως λέει, είναι ανησυχητικό.

Το λίφτινγκ προσώπου δεν είναι πια ταμπού και οι νέες τεχνικές το κάνουν πιο προσιτό.

Όμως, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι απλή υπόθεση - πρόκειται για σοβαρή χειρουργική πράξη, με ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες.

Στην εποχή των social media, της τεχνητής εικόνας και των φίλτρων, το ερώτημα παραμένει: «Πού τελειώνει η φροντίδα της εμφάνισης και πού αρχίζει η υπερβολή;».

Με πληροφορίες από BBC