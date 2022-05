Ευφάνταστη διαφήμιση μπύρας: Ένα billboard που σχηματίζεται με το φως του ήλιου

Μια αναπάντεχη συνεργασία με τον... ήλιο έκανε για τη νέα διαφημιστική της εκστρατεία η ζυθοποιία Corona.

Η εταιρεία χρειάστηκε να τοποθετήσει τη διάσημη ετικέτα της πάνω σε έναν κίτρινο τοίχο. Καθώς οι ώρες περνούν και ο ήλιος προχωρά στη δύση του, το φως δημιουργεί μετακινούμενες σκιές που αλλάζουν θέση στο «μπουκάλι» της.

Η «χρυσή ώρα» είναι μεταξύ 6:30 και 6:45 το απόγευμα που το μπουκάλι «ευθυγραμμίζεται» ενσωματώνοντας την ετικέτα και η διαφήμιση ολοκληρώνεται ενημερώνοντας πως «η Corona είναι φτιαγμένη από τον φυσικό κόσμο» χάρη στα φυσικά συστατικά της.

Corona Natural Billboard case study now LIVE



Read more about how we harnessed the power of the sun in our recent project 👇🏼https://t.co/HKbQMFKtm0 pic.twitter.com/GZEeqhsYos