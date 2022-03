Ερντογάν: Πρόθυμη η Τουρκία να φιλοξενήσει μία ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν -Ζελένσκι

Με τους εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη για τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων συνομίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Απευθύνθηκε στους αντιπροσώπους πριν ξεκινήσει η διαδικασία των συνομιλιών και σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι ελπίζει πως η συνάντηση θα είναι επωφελής για τις εμπλεκόμενες χώρες και ολόκληρη την περιοχή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δήλωσε πως η Τουρκία έχει δείξει δίκαιη στάση για τη σύγκρουση σε κάθε στάδιο, και ότι σε μια δίκαιη ειρήνη δεν υπάρχουν χαμένοι. Έκανε έκκληση δε, για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Είπε ότι η Τουρκία βλέπει τόσο τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και τον Πρόεδρο Ζελένσκι ως «πολύτιμους φίλους» ενώ σημείωσε πως η πρόοδος στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, την οποία η Τουρκία είναι επίσης πρόθυμη να φιλοξενήσει.

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν σε ένα ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ πάνω στον Βόσπορο.

Σε τηλεοπτική ομιλία χθες, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος ηγέτης είπε ότι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σημειώνοντας ότι προχωρούσαν προς μία «θετική κατεύθυνση». Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόθυμος ωστόσο, να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στο Βελιγράδι, δήλωσε και ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Σχολιάζοντας την αναφορά, που έκανε χθες,σε συνέντευξη Τύπου ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, στο ενδεχόμενο να αποτελέσει η σερβική πρωτεύουσα έδρα των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Βούτσιτς εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να συμβάλει για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αυτό θα ήταν μία θαυμάσια εξέλιξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι το Βελιγράδι είναι το καλύτερο μέρος για διαπραγματεύσεις, η Σερβία είναι έτοιμη να το προσφέρει στους Ουκρανούς και τους Ρώσους φίλους μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατά την συμμετοχή του σε εκπομπή ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού.

Ο Βούτσιτς αποκάλυψε ότι και στο παρελθόν, το 2014, πραγματοποιήθηκαν στο Βελιγράδι μυστικές συναντήσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία με αφορμή την κρίση στην Κριμαία.

Σημειώνεται ότι η Σερβία δεν επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενώ με καθυστέρηση έξι ημερών καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρανία, με έμμεσο τρόπο, υποστηρίζοντας σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Türkiye's President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators



- We want fair approach that protects rights, laws, sensitivities of both sides

- There's no losers in peace and no need to prolong conflict

- Our foreign minister is at your disposal and I hope you'll soon announce peace pic.twitter.com/nDad5XWD4r