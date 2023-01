Επίθεση στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν με έναν νεκρό ειδικό φρουρό

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε επίθεση στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν.

Ένας ειδικός φρουρός σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από έναν άνδρα με τουφέκι, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Footage of terrorist attack on #Azerbaijani Embassy in #Iran pic.twitter.com/X8VbKeSA3D