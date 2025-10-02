Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης έξω από τη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Μάντσεστερ. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε πολίτες που βρίσκονταν στον περίβολο του ναού.

Ο δράστης, που φέρεται να έδρασε συνδυαστικά ρίχνοντας το όχημά του πάνω σε συγκεντρωμένους και στη συνέχεια μαχαιρώνοντας τουλάχιστον έναν άνδρα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της Greater Manchester Police. Ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών ερεύνησαν το σημείο, καθώς υπήρξαν αναφορές για ύποπτα αντικείμενα πάνω του.

Η επίθεση συνέβη ανήμερα του Yom Kippur, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όταν οι συναγωγές είναι γεμάτες πιστούς. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διέκοψε την επίσκεψή του στη Δανία για να συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής ασφαλείας COBRA, τονίζοντας ότι το γεγονός είναι «ακόμη πιο αποτρόπαιο» λόγω της σημασίας της ημέρας. Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε συναγωγές σε όλη τη χώρα.

Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Andy Burnham, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» αλλά διαβεβαίωσε ότι η άμεση απειλή έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με ελικόπτερα, περιπολικά και ασθενοφόρα να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, προειδοποιώντας τους συγκεντρωμένους ότι «έχει βόμβα».

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Οι εβραϊκές κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, ενώ η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των χώρων λατρείας.

Με πληροφορίες από ΒΒC