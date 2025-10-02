ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Ο ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ Facebook Twitter
0

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης έξω από τη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Μάντσεστερ. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε πολίτες που βρίσκονταν στον περίβολο του ναού.

Ο δράστης, που φέρεται να έδρασε συνδυαστικά ρίχνοντας το όχημά του πάνω σε συγκεντρωμένους και στη συνέχεια μαχαιρώνοντας τουλάχιστον έναν άνδρα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της Greater Manchester Police. Ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών ερεύνησαν το σημείο, καθώς υπήρξαν αναφορές για ύποπτα αντικείμενα πάνω του.

Η επίθεση συνέβη ανήμερα του Yom Kippur, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όταν οι συναγωγές είναι γεμάτες πιστούς. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διέκοψε την επίσκεψή του στη Δανία για να συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής ασφαλείας COBRA, τονίζοντας ότι το γεγονός είναι «ακόμη πιο αποτρόπαιο» λόγω της σημασίας της ημέρας. Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε συναγωγές σε όλη τη χώρα.

Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Andy Burnham, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» αλλά διαβεβαίωσε ότι η άμεση απειλή έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με ελικόπτερα, περιπολικά και ασθενοφόρα να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, προειδοποιώντας τους συγκεντρωμένους ότι «έχει βόμβα».

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Οι εβραϊκές κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, ενώ η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των χώρων λατρείας.

Με πληροφορίες από ΒΒC

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
 
 