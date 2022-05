Επιβάτης προσγείωσε αεροπλάνο χωρίς να το έχει ξανακάνει ποτέ: Ο δραματικός διάλογος με τον πύργο ελέγχου

Το γύρο του κόσμου κάνει μία απίστευτη είδηση που έρχεται από τη Φλόριντα, με «πρωταγωνιστή» έναν επιβάτη ενός μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους.

Χωρίς να έχει καμία εμπειρία στις πτήσεις κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος το απόγευμα της Τρίτης στο αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπως μεταδίδει το CNN.

«Υπάρχει μία σοβαρή κατάσταση εδώ», ακούγεται να λέει ο επιβάτης στον Πύργο Ελέγχου. «Ο πιλότος μού λέει ασυναρτησίες και εγώ δεν έχω ιδέα πώς να πιλοτάρω αεροπλάνο» ανέφερε, όπως ακούγεται στο ηχητικό σήμα LiveATC.net που έλαβε το CNN.

Στη συνέχεια, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να του δίνει οδηγίες για την προσγείωση.

«Προσπάθησε να κρατήσεις τα φτερά οριζόντια και να δεις αν μπορείς να αρχίσεις να κατεβαίνεις. Σπρώξτε προς τα εμπρός τα χειριστήρια και κατέβα με πολύ αργό ρυθμό», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στον επιβάτη.

«Προσπάθησε να ακολουθήσεις την ακτή είτε προς τα βόρεια είτε προς τα νότια. Προσπαθούμε να σας εντοπίσουμε», σημείωσε.

Ένας άλλος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να ενημερώνει σχετικά με το περιστατικό το πλήρωμα άλλων αεροπλάνων.

«Μόλις είδατε μερικούς επιβάτες να προσγειώνουν αυτό το αεροπλάνο», λέει ο χειριστής του πύργου σε έναν άλλο πιλότο της American Airlines που περίμενε να απογειωθεί για το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

«Είπες ότι οι επιβάτες προσγείωσαν το αεροπλάνο;» ρώτησε ο πιλότος της American Airlines. «Ω, Θεέ μου. Μπράβο», σημείωσε.

