Επιβάτες τρένου αποκλείστηκαν για ώρες στο υποθαλάσσιο τούνελ της Μάγχης λόγω βλάβης

Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν επί ώρες μέσα στο υποθαλάσσιο τούνελ της Μάγχης λόγω βλάβης που προέκυψε σε τρένο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Καλαί της Γαλλίας προς το Φόλκεστοουν της Βρετανίας.

Σύντομα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο με επιβάτες οι οποίοι περπατούσαν κατά μήκος μιας ειδικής σήραγγας που αφορά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω επιβάτες τελικά μεταφέρθηκαν σε εφεδρικό τρένο και κατάφεραν να φτάσουν στον σταθμό του Φόλκεστοουν στο Κεντ με μεγάλη καθυστέρηση.

«Η σήραγγα έκτακτης ανάγκης ήταν τρομακτική», είπε μια 37χρονη επιβάτης και συνέχισε: «Ήταν σαν μια ταινία καταστροφής. Απλώς περπατούσες στην άβυσσο χωρίς να ξέρεις τι συνέβαινε. Υπήρχε μια γυναίκα που έκλαιγε στο τούνελ, μια άλλη γυναίκα έπαθε κρίση πανικού».

Άλλος επιβάτης ανέφερε πως «πολλοί άνθρωποι φρικάραν [...] ήμασταν κολλημένοι εκεί κάτω για τουλάχιστον πέντε ώρες».

Όπως έγινε γνωστό, το πρόβλημα στο τρένο που μετέφερε τους ανθρώπους δεν ήταν κάποια σοβαρή τεχνική βλάβη αλλά το ότι οι συναγερμοί του σταμάτησαν να λειτουργούν με αποτέλεσμα να χρειάζονται έρευνες για τα αίτια.

Σημειώνεται ότι το υποθαλάσσιο τμήματα του τούνελ της Μάγχης που συνδέει τη Γαλλία με τη Βρετανία θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο με μήκος 37,6 χιλιόμετρα.

