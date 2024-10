Επιβάτες σώζουν γυναίκα από τον βίαιο σύντροφό της κατά την διάρκεια πτήσης

Επιβάτες σε πτήση της American Airlines προς τη Βόρεια Καρολίνα έσωσαν γυναίκα που καθόταν στην πρώτη θέση από τον βίαιο σύντροφό της.

Βίντεο δείχνει αρκετούς επιβάτες και μια αεροσυνοδό να φωνάζουν στον άνδρα να πάρει τα χέρια του από την σύντροφο του με την οποία ταξίδευαν μαζί στην καμπίνα της πρώτης θέσης της πτήσης AA310 από το Μαϊάμι στη Σάρλοτ.

Τρεις επιβάτες έσκυψαν πάνω από το κάθισμα για να αντιμετωπίσουν τον άνδρα, ενώ αεροσυνοδοί στέκονταν στον διάδρομο. «Μην την αγγίζεις», φώναξε δυνατά ένας άνδρας. «Αν την αγγίξεις ξανά, θα σε συλλάβουν» του φωνάζει ένας άλλος επιβάτης.

Ο πρώτος άνδρας ρωτάει τη γυναίκα αν είναι καλά πριν οι επιβάτες της πουν να μετακινηθεί σε μια άλλη κενή θέση μακριά από τον σύντροφό της. Καθώς εκείνη μετακινείται κατά μήκος του διαδρόμου, ο σύντροφός της φωνάζει ότι δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα και ισχυρίζεται ότι τον χαστούκισε.

«Όχι, δεν σου επιτέθηκα», του απάντησε. «Έβαλα το χέρι μου στο στόμα σου για να σε κάνω να σταματήσεις».

This evening, there was a violent incident on my @AmericanAir Flight AA 310 from Miami to Charlotte. Several men jumped to subdue another man in first class, who entered an altercation with the lady next to him.



The flight landed 26 minutes early, but we aren’t getting off soon. pic.twitter.com/FTlhRImc24