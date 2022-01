Ο Έμινεμ φέρεται να ξόδεψε 450 χιλ. δολ για να αγοράσει ένα NFT του Bored Ape που τον απεικονίζει.

Το έργο, που πλέον είναι και η φωτογραφία στο προφίλ του ράπερ στο Twitter, ανήκει στον χρήστη @Gee__Gazza, ο οποίος έγραψε στον λογαριασμό του ότι έχει πουλήσει το NFT στον ίδιο τον Έμινεμ.

Σύμφωνα με το Decrypt, ο Έμινεμ αγόρασε την απεικόνισή του σε μορφή πιθήκου (Bored Ape) έναντι 123,45 Ethereum, που μεταφράζεται σε περίπου 450.000 δολάρια.

Το έργο τέχνης απεικονίζει έναν πίθηκο με λευκή γούνα, ένα γκρι καπέλο, ένα χρυσό σακάκι και ασορτί αλυσίδες.

Το Decrypt ισχυρίζεται ότι το έργο τέχνης είναι ένα από τα 15 NFT που έχει αγοράσει ο ράπερ.

Ωστόσο δεν είναι ο μόνος που έχει δαπανήσει χρήματα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ο Έμινεμ είναι μία από τις πολλές διασημότητες που έχουν τουλάχιστον ένα NFT, από το Bored Ape Yacht Club.

Άλλοι διάσημοι είναι ο Τζίμι Φάλον, ο Στέφεν Κάρι και ο Snoop Dogg.

Αυτό σηματοδοτεί την τελευταία επιχειρηματική προσπάθεια του πολυπλατινένιου ράπερ, ο οποίος κυκλοφόρησε και μια νέα σειρά εμπορευμάτων με φιγούρες δράσης.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Όζι Όσμπορν ανακοίνωσε τη δική του συλλογή NFT, που ονομάζεται CryptoBatz.

I’m living in a simulation.



Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!



Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD