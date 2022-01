Τις ανησυχίες του σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος και CEO των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ σε σειρά αναρτήσεων στο Twitter, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει τα πλάνα εποικισμού του πλανήτη Άρη.

«Θα έπρεπε να μας ανησυχεί πολύ περισσότερο η κατάρρευση του πληθυσμού. Οι προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών είναι απόλυτες ανοησίες. Απλά πολλαπλασιάστε τις γέννες της προηγούμενης χρονιάς με το προσδόκιμο ζωής. Δεδομένης της καθοδικής τάσης στον δείκτη γεννητικότητας, αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο, εκτός αν η κατάσταση αλλάξει. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για τη Γη, σίγουρα δε θα υπάρχουν αρκετοί για τον Άρη», γράφει ο δισεκατομμυριούχος.

UN projections are utter nonsense. Just multiply last year’s births by life expectancy. Given downward trend in birth rate, that is best case unless reversed.