Ιμάν Κελίφ: «Το παιδί μου είναι κορίτσι, μεγάλωσε ως κορίτσι» ξεσπά ο πατέρα της

Ο πατέρας της Ιμάν Κελίφ, Ομάρ, ξέσπασε μιλώντας για τα όσα συνέβησαν με την κόρη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε δηλώσεις του στο Sky News τόνισε: «Το παιδί μου είναι κορίτσι. Μεγάλωσε ως κορίτσι. Είναι ένα δυνατό κορίτσι. Την μεγάλωσα να είναι εργατική και γενναία. Έχει ισχυρή θέληση να εργαστεί και να προπονηθεί.

Η Ιταλίδα που αντιμετώπισε δεν μπόρεσε να νικήσει την κόρη μου, γιατί η κόρη μου ήταν πιο δυνατή κι εκείνη πιο μαλθακή", δήλωσε ο Ομάρ Κελίφ, ο οποίος στη συνέχεια έδειξε ένα επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 2 Μαΐου 1999, που επαληθεύει ότι το φύλο της πυγμάχου.

«Αυτές οι κριτικές και οι φήμες στοχεύουν να την αποσταθεροποιήσουν. Της λέω να τους αποδείξει ότι κάνουν λάθος στο ρινγκ και ελπίζω ότι θα τιμήσει την Αλγερία και τις αραβικές χώρες και θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο», κατέληξε.

