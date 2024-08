Έλον Μασκ εναντίον Κιρ Σταρμερ για τις συλλήψεις ακροδεξιών στη Βρετανία

Ο Έλον Μασκ, με το hashtag #twotierKeir κατηγορεί τον Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργό «δύο ταχυτήτων» μετά τις εκατοντάδες συλλήψεις ακροδεξιών των τελευταίων ημερών στη Βρετανία, αναπαράγοντας τη θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει τους λευκούς ακροδεξιούς «διαδηλωτές» πιο σκληρά από τις μειονοτικές ομάδες.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τα πιο βίαια επεισόδια εδώ και 13 χρόνια ση Βρετανία, εν μέσω ανησυχιών ότι η διαδικτυακή παραπληροφόρηση τροφοδοτεί την ακροδεξιά βία.

Η Ντάουνιγκ Στριτ δεν θα ασχοληθεί ξανά με τον Έλον Μασκ, αφού προηγουμένως δήλωσε για τα σχόλιά του περί πιθανού εμφυλίου πολέμου στο Ηνωμένο Βασίλειο «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία». Μετά από αυτή την κριτική, ο Μασκ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τον Κίρ Στάρμερ στην πλατφόρμα του Χ (πρώην Twitter).

Ο Μασκ είχε προχωρήσει στο εν λόγω σχόλιο περί εμφυλίου κάτω από ανάρτηση με βίντεο από τα επεισόδια όπου χρήστρια έγραφε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι οι επιπτώσεις της μαζικής μετανάστευσης και των ανοιχτών συνόρων».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι βουλευτές των Εργατικών έχουν προειδοποιηθεί ιδιαιτέρως να μην εμπλακούν σε συζητήσεις στο X σχετικά με την ακροδεξιά βία και αντ' αυτού να ενισχύσουν τις εκκλήσεις για ενότητα. Σε επιστολή προς τους βουλευτές από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών, Άλαν Κάμπελ, ανέφερε ότι είναι «σημαντικό να μην κάνετε τίποτα που κινδυνεύει να ενισχύσει την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην εμπλακείτε σε διαδικτυακές συζητήσεις».

Σε μια σειρά από tweets με στόχο τον Στάρμερ, ο Μασκ διερωτήθηκε επίσης αν οι ταραχές λαμβάνουν χώρα στη Βρετανία ή στη Σοβιετική Ένωση, με αφορμή ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει κάποιον να συλλαμβάνεται για προσβλητικά σχόλια στο Facebook.

Arrested for making comments on Facebook!



Is this Britain or the Soviet Union?



Is this accurate @CommunityNotes? https://t.co/ov7lKEUl2C