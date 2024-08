Τι γίνεται στη Βρετανία: Μετανάστες αντιμέτωποι με την ακροδεξιά βία

Τι γίνεται στη Βρετανία προσπαθούν να εντοπίσουν διεθνείς αναλυτές με τα εξαιρετικά βίαια επεισόδια που ξέσπασαν από ακροδεξιούς κατά μεταναστών σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η βρετανική κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την κινητοποίηση 6.000 εξειδικευμένων αστυνομικών και την εξασφάλιση περισσότερων των 500 διαθέσιμων θέσεων στις φυλακές για τον εγκλεισμό ταραχοποιών.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ σημειώθηκαν και πάλι βίαια επεισόδια, μία εβδομάδα αφότου τρία κορίτσια σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη βορειοδυτική Αγγλία.

Στο Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία), ένας τριαντάχρονος τραυματίσθηκε σοβαρά από επίθεση για την οποία οι ερευνητές θεωρούν πως είχε κίνητρο το μίσος, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε το προφίλ του θύματος.

They burned down this Sudanese man’s cafe in the riots in Belfast😣💔🇸🇩 On the night of the attack he said a group of people were angrily shouting ‘where is Mohammed?’ and then smashed in his windows pic.twitter.com/2NyaVrh9Ad

Ένα σούπερ-μάρκετ, που σύμφωνα με το ιρλανδικό μέσο ενημέρωσης RTE ανήκει σε ξένο υπήκοο και είχε ήδη γίνει στόχος στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, αποτέλεσε αντικείμενο απόπειρας εμπρησμού. Επί ώρες οι δυνάμεις της τάξης έγιναν στόχος βομβών μολότοφ και εκτοξεύσεων τούβλων ή κομματιών τσιμέντου, σύμφωνα με τη βορειοϊρλανδική αστυνομία, ένα όχημα 4Χ4 Land Rover της οποίας πυρπολήθηκε αφού διαδηλωτές το κατέβρεξαν με βενζίνη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες. Ένας 15χρονος ύποπτος για συμμετοχή στα επεισόδια συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Πλύμουθ (νοτιοδυτική Αγγλία), έξι άτομα συνελήφθησαν και αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Εικόνες που μεταδόθηκαν απ' ευθείας από το τηλεοπτικό σταθμό Sky News, δείχνουν μια τεταμένη αντιπαράθεση ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιδιαδηλωτές παραταγμένους στις δύο πλευρές ενός δρόμου, με αστυνομικούς να έχουν παραταχθεί ανάμεσά τους.

Το κανάλι μετέδωσε εξάλλου πως στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, όπου είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος μουσουλμάνων οι οποίοι δήλωναν έτοιμοι να υπερασπιστούν ένα δρόμο έπειτα από φήμες για την πραγματοποίηση εκεί συγκέντρωσης της άκρας δεξιάς, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι αποπειράθηκε να σκάσει λάστιχο ενός από τα οχήματά τους.

Τα πρώτα βίαια επεισόδια ξέσπασαν με φόντο φήμες, οι οποίες εν μέρει διαψεύστηκαν, σχετικά με το προφίλ του υπόπτου, ο οποίος είχε εμφανισθεί εσφαλμένα ως ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο. Στην πραγματικότητα ο εν λόγω 17χρονος ύποπτος έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ της Ουαλίας και, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένειά του κατάγεται από τη Ρουάντα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, του Εργατικού Κόμματος, υποσχέθηκε «γρήγορες» καταδίκες των ταραχοποιών και κατήγγειλε το «μίσος της άκρας δεξιάς».

«Θα πράξουμε ούτως ώστε όλοι αυτοί, οι οποίοι θα καταδικασθούν σε ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή για τις ταραχές, θα έχουν μια θέση στη φυλακή που θα τους περιμένει», διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί μιλώντας στο BBC η υφυπουργός Δικαιοσύνης Χάιντι Αλεξάντερ.

Riots are going on in Britain. America, Great Britain, and every corner of Europe will become Gaza, God willing. Then they might realize what it feels like to burn themselves in the fire they burn others, but also add fuel to. pic.twitter.com/LkdDQcrw9Z