Εκλογές στην Τουρκία: 52,28% για τον Ερντογάν στο 96% της επικράτειας

Σαφή νίκη Ερντογάν δείχνουν τα αποτελέσματα της κάλπης στις εκλογές στην Τουρκία με καταμετρημένο το 96,01% των ψήφων.

Μέχρι στιγμής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οδεύει προς μία νέα 5ετία στην ηγεσία της Τουρκίας καθώς έχει ποσοστό 52,28% έναντι 47,72% του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας Αχμέτ Γενέρ νωρίτερα είπε ότι ο Ερντογάν προηγείται με 54,47% των ψήφων και ο Κιλιτσντάρογλου ακολουθεί με 45,53% αλλά με καταμετρημένο το 54,6% των ψήφων.

Είπε ότι ο αριθμός των ψήφων που καταμετρήθηκαν ήταν πάνω από 26 εκατομμύρια.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ενημέρωση για το προβάδισμα Ερντογάν.

Ήδη από την αρχή της καταμέτρησης των ψήφων και συγκεκριμένα στο 20,6%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προβάδισμα 60,8% έναντι 39,1% του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενώ κοντά στο 50%, η διαφορά είχε «ψαλιδιστεί», αλλά παρέμενε σημαντική.

Συγκεκριμένα, με το 49% των ψήφων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ήδη συγκεντρώσει ποσοστό 56,3% και ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης 43,6%.

