Εκλογές στην Ολλανδία: Το κεντρώο κόμμα D66 οδεύει προς τη νίκη - Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

O Ρομπ Γέτεν, πρόεδρος του D66, θα γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Εκλογές στην Ολλανδία: O Ρομπ Γέτεν οδεύει να γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της χώρας
Ο Γκερτ Βίλντερς/ Φωτογραφία: EPA
Το κεντρώο κόμμα D66 φαίνεται να κερδίζει τις περισσότερες ψήφους στις εθνικές εκλογές της Ολλανδίας και να νικά την άκρα δεξιά, σύμφωνα με τα exit polls - ανοίγοντας τον δρόμο για τον Ρομπ Γέτεν να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της χώρας.

Η δημοσκόπηση προβλέπει ότι το D66 κερδίζει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ξεπερνώντας το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς, που λαμβάνει 25 έδρες.

Η δημοτικότητα του 38χρονου Γέτεν αυξάνεται ραγδαία τον τελευταίο μήνα, καθώς κάνει προεκλογική εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα τύπου “Yes, we can”, υποσχόμενος το τέλος της πολιτικής εποχής που κυριαρχείται από τον Βίλντερς, τον νικητή των προηγούμενων εκλογών.

Ο Ρομπ Γέτεν/Φωτογραφία: Facebook

Σύμφωνα με τα exit polls, το VVD (Φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) κατατάσσεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία GroenLinks–PvdA (Πράσινη Αριστερά και Εργατικό Κόμμα) τέταρτη με 20 έδρες, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) ακολουθεί πέμπτο με 19 έδρες.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το D66 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο, θα πρόκειται για ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς το κόμμα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταλάβει την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως τρεις έδρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών ανατροπών στο τελικό αποτέλεσμα.

Το εθνικιστικό, αντι-μεταναστευτικό PVV του Βίλντερς φαίνεται να ολοκληρώνει την ολιγόμηνη παρουσία του στην εξουσία, καθώς όλα τα μεγάλα κόμματα, από την αριστερά έως τη δεξιά, έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί του.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση, τον Ιούνιο, της κυβέρνησης συνασπισμού που είχε σχηματιστεί μόλις 11 μήνες νωρίτερα, όταν ο ακροδεξιός Γκερτ Βίλντερς απέσυρε το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) από τον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό σχηματισμό.

Το PVV είχε προκαλέσει ανατροπή στις εκλογές του 2023, κατακτώντας την πρώτη θέση και σχηματίζοντας, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, μια εύθραυστη τετρακομματική δεξιά κυβέρνηση με το αγροτικό λαϊκιστικό κίνημα BBB, το κεντρώο NSC και το φιλελεύθερο-συντηρητικό VVD.

Ωστόσο, οι εταίροι του θεώρησαν τον Βίλντερς «πολιτικά τοξικό» για την πρωθυπουργία, δίνοντας τη θέση στον πρώην αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας Ντικ Σχοφ.

Ο Βίλντερς, γνωστός για την αντι-ισλαμική και αντι-μεταναστευτική ρητορική του, περιορίστηκε σε κριτική από το περιθώριο, έως ότου διέλυσε την κυβέρνηση στις 3 Ιουνίου, όταν οι εταίροι αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το ριζοσπαστικό 10 σημείων πρόγραμμά του για τη μετανάστευση, το οποίο προέβλεπε στρατιωτικές περιπολίες στα σύνορα, κλείσιμο προσφυγικών δομών και απέλαση Σύρων προσφύγων.

Η ολλανδική Βουλή αριθμεί 150 έδρες, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 76, στόχος που καμία παράταξη δεν έχει πετύχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σε μια χώρα όπου η πολιτική σταθερότητα βασίζεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Με πληροφορίες από Reuters

