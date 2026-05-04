Εκλογές στη Γαλλία: «Ανεβαίνει» κι άλλο η ακροδεξιά σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Σε καλή θέση ο Εντουάρ Φιλίπ

Η άνοδος της ακροδεξιάς κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που καταγράφει προβάδισμα για το Rassemblement National (RN).

Η ανάλυση της Toluna Harris Interactive, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου για τα M6/RTL, δείχνει ότι το RN διατηρεί την πρώτη θέση στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο, ενισχύοντας την ακροδεξιά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γύρου με τον Εντουάρ Φιλίπ.

Εκλογές στη Γαλλία: Πρώτος ο Μπαρντελά στη δημοσκόπηση, ευνοϊκά τα αποτελέσματα για Φιλίπ

Στα σενάρια που εξετάστηκαν, ο Ζορντάν Μπαρντελά συγκεντρώνει 34% έως 35%, σε θέση ελαφρώς ισχυρότερη από εκείνη της Μαρίν Λεπέν, η οποία συγκεντρώνει 32% έως 33%.

Στον αντίποδα και το λεγόμενο «μπλοκ του κέντρου», ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ καταγράφουν 19% και 14% αντίστοιχα. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί του Μακρόν εμφανίζονται στη δεύτερη θέση και, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έχουν πιθανότητες να προκριθούν στον δεύτερο γύρο.

Ωστόσο, ο Ατάλ δέχεται ισχυρή πίεση από άλλους υποψηφίους.

Την ίδια στιγμή, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της France Insoumise, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του την Κυριακή, συγκεντρώνει 12% (ή 13% σε ορισμένα σενάρια). Ο ευρωβουλευτής και ιδρυτής του Place Publique, Ραφαέλ Γκλουκσμάν, κινείται στο 11% έως 12%.

Η δημοσκόπηση δεν εξετάζει κάποιον πιθανό υποψήφιο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό φαίνεται να καταγράφει καλύτερη επίδοση (13%) σε σενάριο με τη Μαρίν Λεπέν και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, ενώ «πέφτει» στο 9% σε αναμέτρηση με τον Μπαρντελά και τον Φιλίπ.

Στην αριστερά, η οικολόγος Μαρίν Τοντελιέ συγκεντρώνει περίπου 4%, ενώ ο κομμουνιστής Φαμπιέν Ρουσέλ από 3% έως 4%. Στην άκρα δεξιά, ο επικεφαλής του Reconquête, Ερίκ Ζεμούρ, καταγράφει ποσοστά μεταξύ 5% και 6%.

Τέλος, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το ενδιαφέρον των Γάλλων για τις προεδρικές εκλογές είναι υψηλό: το 80% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται, εκ των οποίων το 45% «πολύ».

Με πληροφορίες από bfmtv.com