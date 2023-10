Εκκενώνεται το Ανάκτορο των Βερσαλλιών στο Παρίσι, για τρίτη φορά

Η τρίτη εκκένωση από το Σάββατο γίνεται αυτή την ώρα στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το Σάββατο όσο και την Τρίτη, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε επίσης, έπειτα από απειλή για βόμβα.

«Αγαπητοί επισκέπτες, για λόγους ασφαλείας, το Παλάτι των Βερσαλλιών εκκενώνεται από τους επισκέπτες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με το BMFTV, υπήρξε απειλή για βόμβα.

Dear visitors, for security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors. Thank you for your understanding.