«Απρόκλητη και αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμα που απεύθυνε νωρίτερα σήμερα για τις δραματικές εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου, ανακοινώνοντας ένα «σκληρό» πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Πρόκειται για προμελετημένη εδώ και μήνες επίθεση» είπε ο Τζο Μπάιντεν, στο πρώτο του διάγγελμα έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Αυτή η επίθεση θα κοστίσει πάρα πολύ στη Ρωσία» είπε μεταξύ άλλων ο αμερικανός σημειώνοντας πως ο Ρώσος ομόλογός του «είναι υπόλογος στη διεθνή κοινή γνώμη».

Ως προς το αντίκτυπο της Ρωσίας με τις κυρώσεις σε βάρος της ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει σε προηγούμενο διάγγελμά του, ότι η Ουάσινγκτον είχε έτοιμη την επικαιροποίηση και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της Ρωσίας, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμάκωνε τις ενέργειές του.

Μάλιστα, σε Twitter λίγα λεπτά πριν προχωρήσει σε διάγγελμα είχε μιλήσει για «καταστροφικά» πακέτα κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w