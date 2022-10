Ε.Ε. για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να αποφεύγονται αποσταθεροποιητικές ενέργειες

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πολύ σοβαρά τις πληροφορίες πως η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο» σημείωσε εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Επισημαίνεται πως η απόφαση σχετικά με το μνημόνιο αυτό έχει δηλωθεί ξεκάθαρα εδώ και μία τριετία και δεν έχει αλλάξει. «Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να επιφέρει καμία νομική συνέπεια για τα τρίτα κράτη».

Όσον αφορά στη νέα συμφωνία, τονίζεται πως «δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα» και είναι αναγκαίες επιπλέον διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενό της. «Θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

«Μπαράζ» διπλωματικών επαφών της Αθήνας

Μετά τις ανακοινώσεις της Τουρκίας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σαμέχ Σούκρι, και οι δύο πλεύρε αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης. Παράλληλα, συμφωνήθηκε πως ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την προσεχή Κυριακή.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα σχετικά με τις εξελίξεις.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπ. Εξωτερικών, ο ΥΠΕΞ N. Δένδιας συζήτησε με Πρέσβη ΗΠΑ George J. Tsunis τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη pic.twitter.com/8bKb5v3Q5v