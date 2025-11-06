ΔΙΕΘΝΗ
Drone «παρέλυσε» το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ – Θα παραμείνει κλειστός ο εναέριος χώρος

Το Landvetter είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας μετά το Αρλάντα της Στοκχόλμης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Wikimedia - Kontrastfoto
Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Landvetter του Γκέτεμποργκ, στα δυτικά της Σουηδίας, παραμένει κλειστός από το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων drones στην περιοχή, σύμφωνα με τη σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (LFV).

«Ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν πάνω από το αεροδρόμιο Landvetter», ανέφερε εκπρόσωπος της LFV, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 18:41 ώρα Ελλάδας και έχει αναπτύξει δυνάμεις στον χώρο, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες.

Το Landvetter είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας μετά το Αρλάντα της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Landvetter παραμένει αυτή τη στιγμή κλειστός, λόγω ενδείξεων για την παρουσία ύποπτου drone», δήλωσε η επικεφαλής λειτουργίας της Swedavia, Σούζαν Νόρμαν, προσθέτοντας ότι «ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός όσο διαρκεί η αστυνομική έρευνα».

Τους τελευταίους μήνες, πτήσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν διακοπεί επανειλημμένα εξαιτίας παραβιάσεων από drones. Αρκετοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει ορισμένα περιστατικά σε ενέργειες υβριδικού πολέμου εκ μέρους της Ρωσίας, μία κατηγορία που η Μόσχα αρνείται.

