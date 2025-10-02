ΔΙΕΘΝΗ

Diddy: Πόσο καιρό θα μπορούσε να μείνει στη φυλακή;

Αύριο, η υπεράσπιση και η Εισαγγελία θα περάσουν μεγάλο μέρος της ημέρας επιχειρηματολογώντας στο δικαστήριο για την ποινή του Diddy

Φωτογραφία: EPA
Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς μιας εκτεταμένης ποινικής υπόθεσης εναντίον του Sean "Diddy" Combs και μήνες μετά τη δίκη που αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες της ιδιωτικής του ζωής, ο καταδικασμένος μουσικός παραγωγός αναμένει να ακούσει την ποινή του.

Ο Diddy ενδέχεται να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και δύο δεκαετίες, αλλά οι δικηγόροι του παλεύουν για μια πιο επιεική ποινή που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποφυλάκισή του μέσα σε λίγες εβδομάδες – ή ακόμη και να αθωωθεί.

Τον Ιούλιο, ένορκοι τον αθώωσαν από τις πιο σοβαρές κατηγορίες: εκβιασμό (racketeering) και σεξουαλική διακίνηση. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες διακίνησης με σκοπό την εμπλοκή σε πορνεία. Κάθε κατηγορία επισύρει ανώτατη ποινή 10 ετών φυλάκισης.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει τουλάχιστον 11 χρόνια, αλλά οι δικηγόροι του Diddy υποστήριξαν ότι μια τέτοια ποινή θα αποτελούσε υπερβολή.

Ομοσπονδιακοί δικαστές αποφασίζουν τελικά για την τελική ποινή και έτσι η υπεράσπιση και η κατηγορούσα αρχή θα περάσουν μεγάλο μέρος της Παρασκευής επιχειρηματολογώντας στο δικαστήριο για την ποινή του Diddy.

Ένα βασικό ερώτημα που αιωρείται γύρω από την απόφαση είναι το πόσο θα επηρεάσει τη σκέψη του ομοσπονδιακού δικαστή της Νέας Υόρκης Arun Subramanian η συμπεριφορά του Combs προς τα θύματα.

Παρότι ο Diddy θα καταδικαστεί για δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία, οι εισαγγελείς υπενθύμισαν στον δικαστή το παρελθόν του, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μαρτυριών και περιλάμβανε βία, ενδοοικογενειακή κακοποίηση και χρήση ναρκωτικών.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Combs είναι «αμετανόητος».

«Παραμένω σε μεγάλο βαθμό φοβισμένη για το τι είναι ικανός να κάνει»

«Ο κατηγορούμενος επιχειρεί να παρουσιάσει δεκαετίες κακοποίησης απλώς ως το αποτέλεσμα αμοιβαία τοξικών σχέσεων», έγραψαν οι εισαγγελείς σε κατάθεση της 29ης Σεπτεμβρίου. «Όμως δεν υπάρχει τίποτα αμοιβαίο σε μια σχέση όπου ο ένας έχει όλη τη δύναμη και ο άλλος καταλήγει ματωμένος και μελανιασμένος».

Το πιο προβεβλημένο θύμα του, η Cassandra Ventura, υπέβαλε επιστολή στον δικαστή πριν την ανακοίνωση της ποινής, ζητώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία. Ανέφερε ότι μετέφερε την οικογένειά της μακριά από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη αντίποινα.

«Όσο κι αν έχω προοδεύσει στην ανάρρωση από την κακοποίησή του, παραμένω σε μεγάλο βαθμό φοβισμένη για το τι είναι ικανός να κάνει και για την κακία που αναμφίβολα τρέφει απέναντί μου επειδή βρήκα το θάρρος να πω την αλήθεια», έγραψε η Ventura.

Η ομάδα του Diddy, ωστόσο, τον παρουσίασε ως έναν αναμορφωμένο άνθρωπο, που δεν θα έπρεπε να καταδικαστεί σε περισσότερους από 14 μήνες φυλάκιση. Ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει όσο εξελισσόταν η υπόθεση θα υπολογιστεί σε αυτό το σύνολο, πράγμα που σημαίνει ότι, αν ο δικαστής συμφωνήσει, ο Combs θα αποφυλακιστεί σύντομα.

Η δυνατότητα έφεσης

Μια μεγαλύτερη ποινή, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του, θα τον κρατούσε άδικα μακριά από τα επτά παιδιά του και την ηλικιωμένη μητέρα του, ενώ θα τον εμπόδιζε να λάβει την απαραίτητη ψυχιατρική φροντίδα. Σε δικαστικά έγγραφα, οι συνήγοροι περιέγραψαν την κράτηση του Combs ως «αλλαγή ζωής, παραγωγική, και απόδειξη της επιθυμίας του να επιστρέψει στην οικογένεια και την κοινότητά του και να ζήσει τη βέλτιστη δυνατή ζωή».

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, οι δικαστές μπορούν να λάβουν υπόψη το ιστορικό, τον χαρακτήρα, τη συνεισφορά στην κοινωνία και το ποινικό μητρώο.

Οι δικηγόροι του Combs επικαλέστηκαν παραδείγματα από τις επιχειρηματικές και μουσικές του επιτυχίες ως απόδειξη των συνεισφορών του. Η ομάδα του κατέθεσε επίσης επιστολές υποστήριξης από μέλη της οικογένειάς του, καθώς και από συγκρατούμενους στη φυλακή όπου κρατείται.

Σε περίπτωση που ο Combs λάβει μια δυσμενή ποινή, η νομική του ομάδα θα μπορούσε να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστή σε ανώτερο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από BBC

