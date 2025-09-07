Διακοπές ίντερνετ σε Μέση Ανατολή και Ασία μετά από κομμένα υποθαλάσσια καλώδια

Σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στο ίντερνετ καταγράφηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, μετά από τον εντοπισμό κομμένων υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τεχνολογικούς κολοσσούς και παρατηρητές του διαδικτύου.

Η Microsoft, μέσω του ιστότοπου Azure Status, προειδοποίησε ότι «η Μέση Ανατολή ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξημένη καθυστέρηση λόγω βλαβών σε οπτικές ίνες στην Ερυθρά Θάλασσα». Ανέφερε ότι η παγκόσμια κυκλοφορία εκτός της περιοχής δεν επηρεάζεται, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πλατφόρμα NetBlocks, που παρακολουθεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο παγκοσμίως, έκανε λόγο για «σειρά διακοπών σε υποθαλάσσια καλώδια» τα οποία επηρέασαν χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα προβλήματα αφορούν τα καλωδιακά συστήματα SMW4 (South East Asia/Middle East/Western Europe 4) και IMEWE (India/Middle East/Western Europe), με επίκεντρο την περιοχή κοντά στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Η εταιρεία Pakistan Telecommunications επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκαν κοψίματα στα καλώδια. Αντίθετα, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν αναγνώρισαν επίσημα τη διακοπή, αν και χρήστες σε δίκτυα της Du και της Etisalat κατήγγειλαν χαμηλές ταχύτητες.

Η NetBlocks σε δεύτερη ενημέρωση σημείωσε ότι τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν «αργές ταχύτητες και διακεκομμένη πρόσβαση» ενώ οι μηχανικοί εργάζονται για την αποκατάσταση.

Υποψίες για επιθέσεις Χούτι

Η αιτία της βλάβης δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης μπορεί να στοχεύουν τα καλώδια, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά του Ισραήλ, ζητώντας τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ήδη από τις αρχές του 2024, η εξόριστη κυβέρνηση της Υεμένης είχε κατηγορήσει τους Χούτι ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν και τότε αρκετά καλώδια είχαν κοπεί, οι Χούτι αρνήθηκαν την ευθύνη.

Γιατί είναι κρίσιμα τα υποθαλάσσια καλώδια

Τα καλώδια οπτικών ινών στον βυθό αποτελούν βασικό πυλώνα της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, μαζί με τους δορυφόρους και τις επίγειες συνδέσεις. Αν και τα δίκτυα διαθέτουν εναλλακτικές διαδρομές για την κυκλοφορία δεδομένων, οι βλάβες αυτού του είδους προκαλούν σημαντική καθυστέρηση.

Σύμφωνα με ειδικούς, εκτός από σκόπιμες επιθέσεις, τα κοψίματα μπορεί να προκληθούν και από άγκυρες πλοίων που σέρνονται στον βυθό. Οι επισκευές σε τέτοια καλώδια μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Sky News

