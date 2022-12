Dear Moon: 8 καλλιτέχνες θα ταξιδέψουν στο φεγγάρι με τη SpaceX- Ο DJ Steve Aoki και ο Yusaku Maezawa στην άκατο

Ο Ιάπωνας μεγιστάνας της μόδας Yusaku Maezawa επέλεξε τα οκτώ άτομα που θα τον συνοδεύσουν σε ένα ταξίδι γύρω από το φεγγάρι.Το διαστημικό ταξίδι θα γίνει διαστημόπλοιο Starship της SpaceX που δεν έχει ακόμη πετάξει. Μεταξύ των μελών της ομάδας είναι ο Αμερικανός DJ Steve Aoki και ο δημοφιλής YouTuber Tim Dodd, γνωστότερο ως Everyday Astronaut.

Η αποστολή με την ονομασία «Dear Moon» πρωτοανακοινώθηκε το 2018. Αρχικά ο Maezawa σχεδίαζε να πάρει μαζί του στο εξαήμερο ταξίδι μία ομάδα «καλλιτεχνών». Ωστόσο, δήλωσε ανοιχτός και σε σύμπραξη με άτομα που θεωρούν εαυτούς καλλιτέχνες.

Μαζί με τους Maezawa, Aoki και Dodd, θα πετάξουν ο Τσέχος καλλιτέχνης Yemi A.D., οι φωτογράφοι Rhiannon Adam και Karim Iliya, ο Ινδός ηθοποιός Dev Joshi, ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Brendan Hall και ο Νοτιοκορεάτης ράπερ Choi Seung Hyun, που ακούει στο καλλιτεχνικό όνομα T.O.P.

