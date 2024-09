CENTCOM: Σε εξέλιξη η διάσωση του ελληνικού τάνκερ MV Sounion

Η επιχείρηση διάσωσης δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία ανοικτά της Υεμένης, πάνω στο οποίο εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές αφότου υπέστη επίθεση από τους αντάρτες Χούτι τον περασμένο μήνα, βρίσκεται «σε εξέλιξη», ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Sounion, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούτι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Γνωστοποίησαν κατόπιν πως τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσουν «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Yemen (Houthis) landed on the oil ship, MT SOUNION, which they had recently hit in the Red Sea.



They planted a bomb on the ship and detonated it.



The footage confirms that the group intentionally planted explosives in an effort to sink the vessel in Yemeni waters. pic.twitter.com/2IbadgsouD