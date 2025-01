Μία πρώην σωφρονιστική υπάλληλος της HMP Wandsworth που βιντεοσκοπήθηκε να κάνει σεξ με έναν κρατούμενο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών, στη Βρετανία.

Η Linda De Sousa Abreu αναγνωρίστηκε από το ανώτερο προσωπικό των φυλακών αφού το βίντεο ανέβηκε στο διαδίκτυο και γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο δικαστής Martin Edmunds KC είπε ότι η Abreu παραβίασε τον ρόλο της ως σωφρονιστική υπάλληλος, υπονόμευσε την πειθαρχία στη φυλακή και έθεσε τους αστυνομικούς σε αυξημένο κίνδυνο.

Η Abreu, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Heathrow πριν επιχειρήσει να επιβιβαστεί σε πτήση για τη Μαδρίτη με τον πατέρα της, έχει ομολογήσει την ενοχή της για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια αξιώματα. Στο δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι κι άλλο βίντεο σεξουαλικής πράξης της με τον ίδιο κρατούμενο βρέθηκε στην κάμερα της στολής της στη φυλακή - και η Abreu είχε παραδεχτεί ότι είχε σεξουαλική επαφή με αυτόν τον κρατούμενο σε μια επιπλέον περίπτωση.

Λίγο αφότου έγινε γνωστή η υπόθεση, η ίδια με βίντεο στα social media είχε εμφανιστεί να λέει πως «δεν γνωρίζουμε τη δική της πλευρά στην υπόθεση».

