Δύο Βραζιλιάνοι πολιτικοί, από την πολιτεία Αμαζόνας, θεώρησαν ότι ο κατάλληλος τρόπος για να λύσουν τη μεταξύ τους διαμάχη ήταν να τεθούν αντιμέτωποι στο ρινγκ.

Πρόκειται για τον Σιμάο Πεϊσότο, δήμαρχο της Μπόρμπα- μιας πόλης περίπου 145 χιλιόμετρα νότια του Μανάους, της πρωτεύουσας της πολιτείας- και του πρώην δημοτικού συμβούλου Ερινέου ντα Σίλβα.

Ο τελευταίος είχε προκαλέσει δημόσια τον περασμένο Σεπτέμβριο τον δήμαρχο να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές με… μπουνιές. Ο ντα Σίλβα φέρεται να ήταν έξαλλος με τη φερόμενη αποτυχία του δημάρχου να συντηρήσει ένα waterpark και απαίτησε να αναμετρηθεί με τον πολιτικό που αποκάλεσε «αχρείο» και «απατεώνα».

Ο Πεϊσότο αποδέχθηκε την πρόκληση, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο δήλωνε την αποφασιστικότητά του να συντρίψει τον αντίπαλο δείχνοντας τις γροθιές του και χτυπώντας την μπουνιά του στην παλάμη του.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να ρίξει κάπως τους τόνους, όταν ψηφοφόροι επεσήμαναν πως πρόκειται για ανάρμοστη συμπεριφορά για πολιτικό που έχει εκλεγεί επικεφαλής του δήμου. Εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι θα πάρει μέρος μόνο σε οργανωμένο καβγά, εντός ρινγκ.

«Δεν είμαι μαχητής του δρόμου, είμαι ο δήμαρχος της Μπόρμπα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook, στις αρχές Νοεμβρίου. «Αλλά αν θέλει πραγματικά να παλέψουμε… είμαστε έτοιμοι, πάντα ήμουν νικητής», συμπλήρωσε.

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



Leia: https://t.co/o3aVNtPCuc pic.twitter.com/VsgCbn6pdm