Βούτηξε μέσα σε 18 τόνους σκουπιδιών για να βρει τις βέρες της συζύγου του και τα κατάφερε

Στον Καναδά, ένας άνδρας πέρασε ώρες ψάχνοντας σε σκουπιδότοπο για να βρει τις χαμένες βέρες της συζύγου του, τις οποίες τελικά κατάφερε να ανακτήσει.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Στιβ φαν Ίσελντικ και η επί 26 χρόνια σύζυγός του Ζανίν έφεραν στο σπίτι ένα σακουλάκι με ποπ κορν από τον κινηματογράφο, το οποίο χύθηκε στον κήπο τους. Στην αναστάτωση, τα δαχτυλίδια της Ζανίν βρέθηκαν κατά λάθος μέσα στη σακούλα, η οποία κατέληξε στον κάδο κομποστοποίησης.

Όταν το ζευγάρι συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ο κάδος είχε ήδη αδειάσει. Την επόμενη μέρα, ο Στιβ πήγε στον ΧΥΤΑ του Μίσιον στη Βρετανική Κολομβία για να ψάξει ανάμεσα σε 18 τόνους οργανικών απορριμμάτων.

«Ήμουν αρκετά αισιόδοξος», είπε στο BBC. «Έπρεπε να τα βρω, γιατί η γυναίκα πρέπει να έχει τις βέρες της, σωστά;».

Με φτυάρι και γάντια, έψαξε μέσα σε χόρτα που σάπιζαν και αποφάγια, σε μια βροχερή μέρα που, όπως δήλωσε, ευτυχώς περιόρισε τη δυσοσμία. Ο υπάλληλος του χώρου, Ντένι Γουέμπστερ, τον βοήθησε με εκσκαφέα. «Σκεφτόμουν πώς να του πω να πάει να αγοράσει καινούριες», είπε, βλέποντάς τον να γονατίζει στη λάσπη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Στιβ αναγνώρισε πρώτα κάτι λουκάνικα που είχε πετάξει η οικογένεια, και δίπλα βρήκε το πρώτο δαχτυλίδι. Μέσα σε μία ώρα, είχε εντοπίσει και το δεύτερο.

Η Ζανίν, που εκείνη την ώρα έψαχνε για ανιχνευτή μετάλλων, ξέσπασε σε κλάματα όταν ο άντρας της την πήρε τηλέφωνο με τα χαρμόσυνα νέα.

«Πολλοί εντυπωσιάζονται με την ιστορία. Εγώ εξίσου», είπε ο Στιβ. «Κάνεις ό,τι μπορείς με την ελπίδα ότι θα πετύχει». Η Ζανίν, από την πλευρά της, τόνισε πως το περιστατικό έκανε τον δεσμό τους ακόμη πιο δυνατό: «Ξέρω πόσο με αγαπά, αφού δεν δίστασε να ψάξει μέσα σε σωρό οργανικών απορριμμάτων», είπε γελώντας.

