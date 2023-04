Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε λωρίδα της Γάζας και Λίβανο

Βομβαρδισμούς κατά της λωρίδας της Γάζας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ ενώ έπληξε και τον νότιο Λίβανο μετά από επίθεση με ρουκέτες που φέρονται να έγιναν από τη λιβανέζικη επικράτεια.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε ισραηλινές πόλεις γύρω από τη Γάζα μέσα στη νύχτα. Στο μεταξύ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις, περί τις 23:15.

VIDEO: Israel launches air strikes on the Gaza Strip, after vowing to retaliate over a barrage of cross-border rockets fired from Lebanon, which it blamed on Palestinian groups pic.twitter.com/jJrs4rn1nH — AFP News Agency (@AFP) April 7, 2023

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, στο στόχαστρο μπήκαν τρία στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς κοντά στην πόλη της Γάζας και άλλο ένα στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παράταξης.

Τα πλήγματα συνεχίζονταν περίπου μισή ώρα αργότερα καθώς ακούγονταν καθαρά μηχανές ισραηλινών αεριωθούμενων.

Η νέα έξαρση της έντασης στην περιοχή ακολουθεί τα επεισόδια για δυο συνεχόμενα βράδια ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τμήμα της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Gaza Strip tonight, being targeted by a series of lsraeli airstrikes. pic.twitter.com/dKiMlbVHP4 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Πλήγματα και στο νότιο Λίβανο

Στο μεταξύ, περίπου 34 ρουκέτες, σύμφωνα με το Ισραήλ φέρονται να εκτοξεύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας από το Λίβανο, στη μεγαλύτερη τέτοια επίθεση από το 2006.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος κατέρριψε τις 25. Ωστόσο, τουλάχιστον επτά έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος. Δύο άνθρωποι, ένας 19χρονος και μια 60χρονη, τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Λίγες ώρες μετά, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε πλήγματα σε αντίποινα για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν κατά της επικράτειάς του από τον Λίβανο. Το Αλ Μανάρ, τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ένοπλης παράταξης προσκείμενης στο Ιράν, μετέδωσε πως έγιναν βομβαρδισμοί σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, συμπεριλαμβανόμενης της περιοχής του καταυλισμού προσφύγων στη Ρασντίγια.

Israel’s military has launched air attacks on southern Lebanon and the Gaza Strip following a spate of reported rocket attacks on the country.



🔴 LIVE updates: https://t.co/LcEkMehMvw pic.twitter.com/V5nUnGaVBb — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 7, 2023

Σύμφωνα με το Ισραήλ οι στόχοι που επλήγησαν στον Λίβανο ήταν θέσεις που ανήκαν στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να «επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να επιχειρεί από το έδαφος του Λιβάνου», διαμηνύοντας πως «καθιστά υπεύθυνο το κράτος του Λιβάνου» για κάθε επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας «από το έδαφός του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, AFP, Reuters