Ιερουσαλήμ: Νέα βίαια επεισόδια στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά

Σε συνέχεια των πρωινών επεισοδίων στο τέμενος Αλ Ακσά πραγματοποιήθηκαν πορείες σε όλη τη Γάζα , ενώ οι εντάσεις στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ συνεχίζονται.

Οι πρώτες αναφορές από την Ιερουσαλήμ για συγκρούσεις έχουν ήδη καταγραφεί ενώ σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν στο Twitter. Τα βίαια επεισόδια στο τζαμί αλ Άκσα αναζωπυρώθηκαν, με συγκρούσεις μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και Παλαιστινίων πιστών για δεύτερη φορά σήμερα.

Sekarang musola sholat Al-Qibli diserbu pasukan Zionis Israel untuk mengosongkan jamaah dari halaman Masjid Al-Aqsa."

Pasukan pendudukan mulai membubarkan jemaah dan mengusir mereka ke luar Masjid Al-Aqsa, dan menargetkan mereka dengan peluru karet dan granat kejut. pic.twitter.com/pIhag1MVJh — MYuRa (@bangsatcant1k) April 5, 2023

BREAKING: There has been renewed violence at the al Aqsa mosque compound, with confrontation taking place between Israeli police and Palestinian worshippers for the second time today.



LATEST — Israeli forces storm Al-Aqsa Mosque compound for second time, attack Palestinian worshippers insidehttps://t.co/tEgfZ0IwQp pic.twitter.com/PNoQe2BsHw — DAILY SABAH (@DailySabah) April 5, 2023

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ισραηλινοί αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο του τεμένους και επιχείρησαν να απομακρύνουν βίαια προσκυνητές, κάνοντας χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης και σφαιρών από καουτσούκ.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι έριξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σχετικά με τα αποψινά επεισόδια.

Watch|| Israeli occupation forces injure several Palestinian worshippers with rubber bullets and teargas bombs while they are praying Taraweeh prayers at Al-Aqsa Mosque courtyards. pic.twitter.com/3S2osen5ha — Daniapalestine98 (@daniapalestin98) April 5, 2023

Το εν λόγω τέμενος αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους λατρείας του ισλάμ, εγείροντας ετσι ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Τα επεισόδια καταγράφονται εν μέσω Ραμαζανιού και ενώ οι Εβραίοι από απόψε γιορτάζουν το Πάσχα τους.

For the second night in a row, Israeli occupation forces storm Al Aqsa mosque, pointing their guns at worshippers and attacking them.



It’s Israeli forces with their fingers on the trigger, but it‘s global powers who are loading their guns. International inaction is complicity. pic.twitter.com/Ftx8dDmgOB — Fatima (@fatimazsaid) April 5, 2023

Πορείες και διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα στην Γάζα, αλλά και στο τέμενος.

Hundreds of people took part in a mass protest in Al-Fateh Mosque in Turkey, condemning the latest Israeli assault on Palestinian worshippers at Al-Aqsa mosque. pic.twitter.com/IPKLiUOno2 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 5, 2023

Photo of one of the marches in Jabalia in the northern Gaza Strip https://t.co/POXi3zni3P — Israel Conflict News (@IsraelGazaICN) April 5, 2023

Επεισόδια Ιερουσαλήμ: Παρέμβαση Ερντογάν με επίθεση στο Ισραήλ

Η Τουρκία καταδίκασε σήμερα τις συγκρούσεις στο τέμενος Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι το Ισραήλ «ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή».

«Η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις. Η καταπάτηση του τεμένους Άλ Άκσα είναι η κόκκινη γραμμή μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια του ιφτάρ (το δείπνο μετά τη λήξη της νηστείας) με μια ομάδα συνταξιούχων. «Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι τους», τόνισε ο Ερντογάν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από τις Βρυξέλλες όπου συμμετείχε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις συγκρούσεις. «Η εξομάλυνση (των σχέσεων της Τουρκίας) με το Ισραήλ έχει ξεκινήσει αλλά η δέσμευσή μας δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της παλαιστινιακής υπόθεσης και των αρχών μας», συνέχισε, εκτιμώντας πως «οι επιθέσεις αυτές ξεπέρασαν το όριο».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν περισσότεροι από 350 άνθρωποι σε αυτές τις βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ταραχές αυτές, σε έναν από τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ, σημειώνονται σε μια περίοδο που οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Ραμαζάνι και οι Εβραίοι το Πάσχα, σε τεταμένο κλίμα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων από τις αρχές του έτους.