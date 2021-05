Αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι πραγματοποίησε, νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, ένα αεροσκάφος της TUI.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Σαντορίνη το μεσημέρι της Πέμπτης και προορισμός του ήταν οι Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Nikola Tesla» λόγω βλάβης.

Η προσγείωση έγινε στις 13:50 τοπική ώρα, εξελίχθηκε ομαλά ενώ οι 80 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με ασφάλεια το σκάφος και αναμένουν στο κτίριο του αεροδρομίου οδηγίες της TUI για να συνεχίσουν το ταξίδι.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez