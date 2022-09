Το τελευταίο πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ– Η φωτογραφία που δημοσίευσε το Μπάκιγχαμ

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε το τελευταίο πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ, ώρες πριν από την κηδεία της.

Η αθέατη φωτογραφία δόθηκε στο «φως» την Κυριακή, παραμονή της σημερινής κηδείας στην οποία θα παραβρεθούν σημαντικές προσωπικότητες απ΄όλο τον κόσμο.

Το καρέ τραβήχτηκε τον Μάιο στο παλάτι του Ουίνσδορ, πριν από τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της, και δείχνει τη μονάρχη να χαμογελά πλατιά στην κάμερα.

Φορά ένα γαλάζιο φόρεμα και το αγαπημένο της μαργαριταρένιο κολιέ, ασορτί σκουλαρίκια και τις καρφίτσες που της δώρισε ο πατέρας της, Γεώργιος ΣΤ’, για τα 18α γενέθλιά της το 1944.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw