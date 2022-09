Βασίλισσα Ελισάβετ: Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα- Τοποθέτησαν το στέμμα στο φέρετρο

Λαϊκό προσκύνημα στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το βράδυ της Δευτέρας στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου.

Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά για να μπουν στον ναό του Αγίου Αιγιδίου και να τιμήσουν τη βασίλισσα, τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατό της, σε ηλικία 96 ετών.

Το κλειστό φέρετρο, σκεπασμένο με το σκωτσέζικο βασιλικό λάβαρο, θα παραμείνει για 24 ώρες στο Εδιμβούργο και αύριο το βράδυ θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο, ενώ πάνω έχει τοποθετηθεί το στέμμα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Her Majesty The Queen’s coffin lies at rest in St Giles’ Cathedral, Edinburgh. pic.twitter.com/y7CpAgdIwy

The Crown of Scotland on the coffin of Scotland's first queen called Elizabeth. pic.twitter.com/eo3jvQC5Ok