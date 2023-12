Αυστραλία: Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί από το πέρασμα της φονικής καταιγίδας

Στους εννιά ανέρχονται οι νεκροί στην Αυστραλία, μετά το πέρασμα των ισχυρών καιρικών φαινομένων με τις καταιγίδες, που έπληξαν την ήπειρο τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η Αυστραλία χτυπήθηκε από ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, καθώς εκεί έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και αναζητούνται δύο. Στην Βικτώρια πέθαναν δύο, ενώ ανάμεσά στους νεκρούς είναι και ένα 9χρονο κορίτσι. Οι θάνατοι τους οφείλονται είτε σε πνιγμούς, είτε σε παρασύρσεις από τα ορμητικά νερά.

Conditions earlier today due to a storm and heavy rain at Sydney Airport, Sydney, New South Wales, Australia 🇦🇺 | 24 December 2023 | #storm #Sydney #floods #flooding pic.twitter.com/nmksFkvKaf