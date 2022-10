Αξάτα Μούρτι: Η βαθύπλουτη σύζυγος του Ρίσι Σούνακ -Κόρη Ινδού μεγιστάνα, πλουσιότερη από τον βασιλιά

Ο Ρίσι Σούνακ οδεύει προς την Ντάουνινγκ, καθώς όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός τηw Βρετανίας, μετά την απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον από την κούρσα διαδοχής.

Καθώς ο υπουργός Οικονομικών φαίνεται να κερδίζει την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, το Νο 10 αναμένεται να υποδεχθεί τα νέα πρόσωπα μέσα σε λίγους μήνες.

Ο Ρίσι Σούνακ, εκτός από τους συνεργάτες του, έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, την σύζυγό του Αξάτα Μούρτι και τις δύο τους κόρες.

Η Αξάτα Μούρτι είναι κόρη Ινδού μεγιστάνα της πληροφορικής Narayana Murthy - και αυτή τη στιγμή κατέχει μερίδιο 430 εκατομμυρίων λιρών στην επιχείρηση του πατέρα της, γεγονός που την καθιστά πλουσιότερη από τον βασιλιά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Britishers ruled India



Now it's the time an Indian will rule them



Alll eyes on Rishi Sunak to succeed Liz Truss #RishiSunak pic.twitter.com/9wxuiXhpGN