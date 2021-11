Η αστροναύτης της NASA, Μέγκαν Μακάρθουρ, ένα από τα επτά μέλη του πληρώματος που ζουν και εργάζονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), έφτιαξε τάκος με πιπεριές που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, η Μακάρθουρ έφτιαξε «το καλύτερο διαστημικό τάκος», όπως είπε, χρησιμοποιώντας μερικές από τις πιπεριές που μαζεύτηκαν πρόσφατα από το διαστημικό σταθμό, λίγο μοσχαρίσιο κρέας και ειδικού τύπου ντομάτες.

Όμως αυτό το ευχάριστο για τον ουρανίσκο σνακ είχε και επιστημονικό σκοπό. Οι αστροναύτες έπρεπε να φάνε μερικές από τις κόκκινες και πράσινες πιπεριές που καλλιεργήθηκαν ώστε να κάνουν μια έρευνα για τη γεύση τους.

Happy pepper picking day aboard the @Space_Station!🌶️Today @Astro_Sabot gets the honor of harvesting the station’s first crop of chile peppers as a part of the Plant Habitat-04 study, one of the most challenging station plant experiments to date. https://t.co/f1LHkidhFn pic.twitter.com/dim8uHNZbs