Αργεντινή: O πρόεδρος Μιλέι έβαλε λουκέτο στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Telam

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έκανε πράξη την απειλή του να βάλει λουκέτο στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Telam, στο πλαίσιο της εκστρατείας του να κλείσει όσους δημόσιους οργανισμούς είναι αναποτελεσματικά, δαπανηρά ή «διεφθαρμένα». Ειδικά για το Telam, ο Χαβιέρ Μιλέι έχει υποστηρίξει ότι είναι φερέφωνο προπαγάνδας της περονιστικής αντιπολίτευσης.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αργεντινής Telam βρήκαν κλειστές τις πόρτες και τους μεταφέρθηκε το μήνυμα να «κατεβάσουν τα μολύβια» για τουλάχιστον μία εβδομάδα, αφού ο νεοφιλελεύθερος πρόεδρος της χώρας Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι θα κλείσει το μέσο.

Η ιστοσελίδα του πρακτορείου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας και το μήνυμα που λάμβαναν όσοι προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση ήταν ότι η σελίδα είναι υπό ανακατασκευή. Ένα εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους για επτά ημέρες. Έξω από τα γραφεία είχαν αναπτυχθεί αστυνομικοί που δεν άφηναν κανέναν να περάσει μέσα.

Ο ακροδεξιός που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές πέρσι προσπαθεί να ανατρέψει την οικονομική κρίση που κληρονόμησε επιβάλλοντας σκληρή λιτότητα για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό του 250%, να ξαναμαζέψει τα εξαντλημένα αποθεματικά και να περιορίσει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Η κυβέρνηση Μιλέι ισχυρίζεται ότι αυτό περιλαμβάνει τη λήψη σκληρών αποφάσεων για να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας και το μέγεθος του κράτους.

