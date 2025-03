Αντιμεταναστευτικό κήρυγμα από τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στον Λευκό Οίκο - Συναντήθηκε με τον Τραμπ

Ο Ιρλανδός πρώην πρωταθλητής ελαφρών βαρών του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

Το βράδυ της Δευτέρας, εμφανίστηκαν πλάνα από τη συνάντηση του κ. McGregor με τον κ. Trump στο Οβάλ Γραφείο.

Σε πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να δείχνει στον ΜακΓκρέγκορ έναν χάρτη που απεικόνιζε τον Κόλπο του Μεξικού, τον οποίο μετονόμασε σε Κόλπο της Αμερικής με εκτελεστικό διάταγμα.

Ο Ιρλανδός αθλητής παρατήρησε «συγχαρητήρια» προσθέτοντας: «Πρέπει να σας πω, η εργατικότητα σας αποτελεί πηγή έμπνευσης», με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιστρέφει τη φιλοφρόνηση απαντώντας «είστε φανταστικός».

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε βίντεο στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) που δείχνει τον ΜακΓκρέγκορ να βγαίνει από την αίθουσα και να λέει «Χαρούμενη Ημέρα Αγίου Πατρικίου Αμερική».

Αργότερα μίλησε σε δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λέβιτ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη τύπου του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έθεσε το θέμα της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των σχολίων του και είπε ότι «η Ιρλανδία βρίσκεται στα πρόθυρα του να χάσει ενδεχομένως την ιρλανδικότητά της».

Τα σχόλια του διάσημου αθλητή προκάλεσαν την αντίδραση του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μιχόλ Μάρτιν. Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: «Η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου σε όλο τον κόσμο είναι μια ημέρα που έχει τις ρίζες της στην κοινότητα, την ανθρωπιά, τη φιλία και τη συντροφικότητα. Τα σχόλια του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ είναι λανθασμένα και δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου ή τις απόψεις του λαού της Ιρλανδίας».

St. Patrick’s Day around the world is a day rooted in community, humanity, friendship and fellowship.



Conor McGregor’s remarks are wrong, and do not reflect the spirit of St. Patrick’s Day, or the views of the people of Ireland. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 17, 2025

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατηγορείται για βιασμό

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο ΜακΓκρέγκορ διατάχθηκε από ιρλανδικό αστικό δικαστήριο να καταβάλει σχεδόν 250.000 ευρώ (210.000 λίρες) ως αποζημίωση σε μια γυναίκα που δήλωσε ότι τη «βίασε και την κακοποίησε βάναυσα» σε ένα ξενοδοχείο στο Δουβλίνο το 2018. Ο ΜακΓκρέγκορ ισχυρίστηκε ότι είχαν συναινετικό σεξ και κάνει έφεση κατά της απόφασης με ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου που αναμένεται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο πρώην πρωταθλητής του UFC δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ιρλανδίας αργότερα φέτος, μια προοπτική που κάποιοι πίστευαν ότι θα αποκλειόταν μετά την ετυμηγορία της πολιτικής δίκης.

As President I hold the power to summon the Dáil as well as dissolve it. So as i said before, I would have all the answers the people of Ireland seek from these thieves of the working man, these disrupters of the family unit, these destructors of small businesses, and on and on… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 5, 2024

